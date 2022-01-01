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Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о синтезаторе

Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о синтезаторе

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". Он подарил четырехлетнему мальчику из Москвы синтезатор.

"В день вручения госнаград в Кремле, где глава СПЧ был удостоен ордена Почета, он заодно поучаствовал в „Елке желаний“. На выбранном им шарике оказалась просьба четырехлетнего Платона  из Москвы — малыш из многодетной семьи военнослужащего мечтал о синтезаторе и наушниках. В канун Нового года Фадеев пригласил его вместе с папой в Администрацию президента РФ и вручил желанный подарок", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Совета. 

Отец Платона признался, что даже не ожидал такого развития событий. Появление на кремлевской елке шарика с именем его сына стало для семьи полным сюрпризом. Теперь Платон будет осваивать нотную грамоту.

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По материалам: uposters.ru

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