Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первая полноценная неделя января. Прошлый год остается в прошлом, и впереди лишь новые возможности. Астрологи рассказали, какой будет эта неделя для каждого из Знаков Зодиака.

Для большинства из нас эта неделя является праздничной. Это будут мини-каникулы, за которые нужно как следует отдохнуть. Даже отдыхающим людям астрологи советуют помнить о благотворном влиянии режима дня на биополе и настроение. Старайтесь настроить режим перед выходом на работу, чтобы демонстрировать максимальный уровень продуктивности.

Овен

Овнам астрологи настоятельно советуют в период с 3 по 9 января позаботиться о своем здоровье. Для этого стоит в первую очередь начать питаться энергетически полезной едой. Так Овны смогут усилить свою ауру и обрести успех. Также звездные покровители помогут им избавиться от вредных привычек, обрести силы и уверенность в себе. На этой неделе многие люди данного Знака смогут отделить важное от напускного, определиться с дальнейшими целями в жизни, быстро войти в рабочий режим. Всем, кто в отношениях, не помешает романтический отдых.

Телец

Тельцам, которые будут на этой неделе много общаться с людьми, стоит помнить о высокой возможности быть обманутыми. Специальные заговоры помогут предотвратить появление несправедливости и лжи. В любовной сфере Тельцов ждут приятные изменения. Особенно это касается одиноких представителей этого Знака, находящихся в поисках второй половинки. Им стоит помнить о том, что удача не улыбается дважды. Если судьба предоставит возможность познакомиться с кем-то интересным, лучше ею воспользоваться. В финансовой сфере пока все тихо и спокойно.

Близнецы

Финансовая сфера для Близнецов станет основной. Этим людям можно сразу бросаться с места в карьер, начиная работать максимально самоотверженно. Эффективный денежный ритуал со свечой поможет повысить доходы. Не исключено, что многие из Близнецов в период с 3 по 9 января внезапно потеряют интерес к тому, чем сейчас занимаются. Это абсолютно нормально и свидетельствует о том, что нужно искать новую мотивацию либо новую работу. Резко уходить с текущего места не нужно — важно разработать план и не рисковать.

Рак

У Раков произойдет много интересных и важных событий в этот период. О них не стоит распространяться. Есть как минимум пять вещей, о которых нельзя говорить посторонним. Многих представителей этого Знака Зодиака одолеет внутреннее беспокойство в начале недели. Это нормально, потому что звезды окажутся в легком диссонансе, но это быстро пройдет. Нужно просто подождать, пока все не устаканится. Всем, кто хочет преуспеть в любви, делах или работе, стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет.

Лев

Львам будет нелегко начинать новые дела после бурных праздников, но быстрые шепотки на удачу и успех в любом деле помогут им справиться с трудностями. Астрологи настоятельно рекомендуют Львам не делиться планами с окружающими людьми. Нужно держать их в секрете, так как в таком случае вероятность их претворения в жизнь будет максимальной. Это хорошее время для шопинга, укрепления здоровья, физической активности. Взаимодействовать с людьми стоит аккуратнее. Есть вероятность наткнуться на энергетических вампиров.

Дева

Девам эксперты советуют доверять своей интуиции. Это очень важно, так как ночные светила ее существенно усилят. Это будет полезно в любой из сфер жизни, особенно в тех ситуациях, когда нужно быстро сделать важный выбор. Астрологи советуют не поддаваться искушениям, бороться с вредными привычками и ленью. В делах и в любовной сфере важно проявлять настойчивость. Сомнения и скептицизм сейчас только все испортят. Нужно общаться с теми людьми, которые формируют в сознании Дев уверенность в себе, а не страхи.

Весы

Весам стоит помнить о пяти духовных законах, которые помогают менять судьбу к лучшему. Дело в том, что звезды и планеты сейчас настроены как раз на перемены. Самая важная сфера жизни сейчас — это любовь в самом широком смысле. Важно проводить больше времени с семьей, родителями, детьми. Эта неделя прекрасно подходит для поисков нового хобби. Весы — люди, наполненные жизнелюбием, поэтому звезды на их стороне. Оптимизм и доброта — вот два главных ингредиента счастья с 3 по 9 января.

Скорпион

Скорпионам, которые вынуждены много работать на этой неделе, будет сложно фокусироваться на делах и задачах. Шесть простых методик и советов помогут исправить эту проблему. Астрологи рекомендуют тщательнее продумывать планы, не рассказывая о них посторонним. В период с 3 по 9 января Скорпионам стоит обновить свой внешний вид: изменить прическу, купить новую одежду. Один из самых полезных жизненных навыков сейчас — умение забывать все плохое и направлять энергию в русло добра.

Стрелец

Стрельцам нужно позаботиться о поисках баланса между работой и отдыхом. Переутомление будет крайне опасным, как и полное безделье. Также Стрельцам стоит быть осторожнее в общении с токсичными людьми. Обряды с солью на защиту от врагов и чистку дома помогут отвадить таких неприятных людей. Вполне возможно, что ночные светила поспособствуют успешному поиску и обретению новых жизненных принципов. Мировоззрение Стрельцов может резко поменяться из-за важного события в их жизни. Они увидят привычные вещи под иным углом.

Козерог

У Козерогов, которые будут отдыхать большую часть этой недели, появится возможность как следует отдохнуть и сменить обстановку. В этом плане очень полезными станут медитации для хорошего сна. С их помощью Козероги очистят сознание от мусора и настроятся на новый лад. Не лишним будет сделать чистку информационного пространства — удалить ненужные номера, контакты в социальных сетях, спам, смазанные фотографии в телефоне, проверить компьютер на вирусы. В период с 3 по 9 число лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

Водолей

Водолеям достичь успеха помогут семь законов и мантр на каждый день. Это то самое время, когда нужно не отдыхать, а трудиться. Конечно, лучше находить время и для релаксации, особенно в моменты усталости и апатии, чтобы продуктивность не падала. У одиноких представителей Знака возможен служебный роман. Всем, кто находится в отношениях, лучше не мешать работу с любовью. Тем, кто хочет достичь быстрых результатов, придется занять выжидательную позицию.

Рыбы

Начало недели будет благоприятным, а вот ее конец — не совсем. Три способа мгновенного привлечения удачи помогут Рыбам оставаться на плаву и не терять самообладания. В середине недели возможно появление неожиданных и не запланированных расходов. Чтобы не потратить деньги зря, можно обратиться за помощью к близким людям. С ними шопинг будет куда более эффективным. Хорошее настроение Рыбам подарят прогулки, разговоры по душам, новые увлечения, просмотр любимых фильмов и получение новых знаний.