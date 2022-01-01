Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки

Вадим Карасев

В канун Нового года Крис Дженнер вышла в прямой эфир с ведущими канала CNN Энди Коэном и Андерсоном Купером, которые воспользовались случаем и спросили Крис об отношениях ее дочери Ким Кардашьян и комика Пита Дэвидсона. От необходимости отвечать 66-летнюю главу клана Кардашьян спасла внучка Сторми.

Все говорят о новых отношениях Ким с Питом Дэвидсоном. Вы уже проводили время вместе с ними? Что вы скажете о них как о паре?

— спросил Коэн во время прямого включения, застав Дженнер врасплох.

Именно в этот момент в кадре появилась 3-летняя Сторми, дочь 24-летней Кайли Дженнер и 30-летнего Трэвиса Скотта, и Крис переключила внимание на внучку.

Как удачно ты нас отвлекла. Лучшего времени не придумаешь, Сторми! Идеально,

— пошутила она.

О возможном романе 41-летней Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона говорят с тех пор, как папарацци сфотографировали их держащимися за руки в калифорнийском парке аттракционов. За последние месяцы в СМИ не раз появлялась информация, что Ким и Пит продолжают ходить на свидания. Пару засняли во время прогулки в Палм-Спрингс, также Ким была одной из приглашенных на день рождения Пита в ноябре.





Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян, Флэйвор Флэв и Крис Дженнер

Источник People рассказал журналу, что Ким "сильно увлечена" Дэвидсоном и "очевидно счастлива", добавив, что обоим очень комфортно друг с другом, как если бы их связывали гораздо более длительные отношения.

Это именно то, что нужно Ким после развода — хорошо проводить время, и чтобы кто-то заставлял ее смеяться. Расставание [с Канье Уэстом] было тяжелым временем для нее, и Пит оказался лучшим антидотом,

— приводит журнал слова инсайдера.





Канье Уэст и Ким Кардашьян

В декабре стало известно, что Ким подала в суд документы на расторжение брака с 44-летним рэпером Канье Уэстом. Ким и Канье воспитывают четверых общих детей: восьмилетнюю Норт, трехлетнюю Чикаго, пятилетнего Сейнта и двухлетнего Псалма.

Ольга Петелина