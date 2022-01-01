Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Вадим Карасев

Любовь придает нам сил и дарит желание двигаться вперед. Именно поэтому важно начинать каждую неделю с романтичным настроением и готовностью любить. Астрологи подскажут, на что стоит обратить внимание каждому Знаку Зодиака в период с 3 по 9 число.

Любовь на этой неделе не будет в приоритете, но благоприятное расположение Меркурия будет благотворно влиять на наше настроение и умение находить с людьми общий язык. Это невероятно важно для тех, кто находится в поисках второй половинки или испытывает трудности в текущих отношениях. Старайтесь следовать магическим законам любви, чтобы не терять удачи.

Овен

Овнам в амурных делах будет очень везти. Правда, на любовь может уходить слишком много времени и энергии, но даже в таком случае Овнам не стоит переживать, потому что есть хорошие способы быстро восстановить энергию и биополе. В начале января людей этого Знака ждет много положительных событий: звезды дадут возможность настроиться на лучшее.

Телец

Ночные светила помогут Тельцам понять, как достичь успеха, причем не только в любви, но и в других сферах жизни. В начале года можно перейти к решительным действиям. Если эта неделя у Тельцов свободна, то можно насладиться релаксацией, чтобы как следует отдохнуть и обеспечить себе тем самым хорошее настроение и удачу в любви. Сейчас важно никому не рассказывать о своих планах.

Близнецы

У Близнецов ожидается очень насыщенная и динамичная неделя. Придется заранее расставить приоритеты, выбрав основную сферу. Если это будет любовь, можно воспользоваться амурными талисманами на удачу, чтобы усилить приток позитивной энергии и привлекательности. Даже если Близнецы захотят посвятить себя делам, они не утратят харизму. Знаки внимания от противоположного пола им обеспечены.

Рак

Ракам стоит как можно чаще наблюдать за случайными событиями, сулящими перемены в любовной сфере и жизни в целом. Звезды и планеты в таком положении, при котором перемены в любви могут произойти самым неожиданным образом. Семейных Раков ждет немного скучная, но продуктивная неделя. Придется заниматься рутинными делами и решать семейные вопросы.

Лев

Львам удастся вывести существующие отношения на новый уровень. Одиноких Львов с 3 по 9 января ждут конфликты с людьми противоположного пола. Сложно заранее определить причину этого диссонанса, но, возможно, это из-за того, что некоторые постараются манипулировать Львами. Следование двенадцати законам Вселенной позволит защититься от токсичных людей и манипуляторов.

Дева

Решить проблемы любовного характера всем Девам, которые находятся в отношениях, поможет перестановка мебели по фэн-шуй. Смена обстановки пойдет им на пользу, поэтому можно отправляться в дальнюю дорогу, обновлять гардероб, внешний вид. На этой неделе будет все: переживания, ссоры, страсть, приятные признания, флирт. Воскресенье лучше провести в уединении.

Весы

На фоне любовных страстей есть риск забросить работу или важный проект прямо на старте, поэтому придется сразу решить, что важнее: любовь или дела. Если строить любовь, то только с представителями самых верных Знаков Зодиака. Не нужно рисковать и флиртовать с кем попало. Меркурий позаботится о том, чтобы эта неделя принесла Весам все самое лучшее в амурных делах.

Скорпион

По прогнозам астрологов, счастливые события ждут семейных людей данного Знака. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы вместе с партнером разобраться с домашними проблемами: закончить или начать ремонт, сделать перестановку, навести порядок. А вот для новых знакомств время неподходящее. Люди могут быть опасными, поэтому лучше уже 3 числа поставить на себя энергетическую защиту.

Стрелец

У Стрельцов будет очень сильная энергетика на этой неделе, поэтому в любви их могут ждать большие прорывы и много удачи. Будет хорошо, если они попробуют сблизиться со второй половинкой, детьми и родственниками, наполнив их жизнь радостью. Во избежание конфликтов астрологи советуют пересмотреть рабочий график, чтобы проводить больше времени с любимым человеком.

Козерог

Свободных Козерогов ждет много внимания со стороны противоположного пола. Все дни недели, кроме воскресенья, будут удачными для знакомств. Актуальным станет закон притяжения. Если он не работает как надо, это всегда можно исправить. В любом случае представители этого Знака окажутся на высоте. Всем, кто находится в отношениях, можно попробовать вдохнуть в них вторую жизнь.

Водолей

Водолеи будут на высоте в любовной сфере, но им стоит остерегаться контактов с энергетическими вампирами. Не нужно делиться своими амурными планами с кем попало. Негативные люди могут использовать подобные знания против самих Водолеев. Это очень благоприятное время для перевода отношений на новый уровень — любовных признаний, знакомства с родителями второй половинки. Что бы ни происходило, Водолеям удастся договориться с партнером.

Рыбы

Рыбы относятся к представителям самых влюбчивых Знаков Зодиака. В период с 3 по 9 января им стоит быть более избирательными. В амурных делах важно проявлять осторожность, потому что слишком быстрое развитие событий может привести к фиаско. Тем, кто уже в отношениях, стоит научиться прощать. Вторая половинка может пребывать в плохом настроении и вымещать злость на Рыбах. Астрологи советуют не придавать этому особого значения.