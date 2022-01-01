Лунный день сегодня 1 января 2022 года

Вадим Карасев

Несмотря на то, что прошлый год уже закончился, сегодня прошлое может напомнить о себе. Узнайте о том, каким делам стоит посвятить первый день 2022 года и как можно обойти стороной дурные мысли.

Сегодня многих из нас ждет дефицит энергии и ослабление интуиции, поэтому важно помнить о простых упражнениях, которые исправят ситуацию. Не рискуйте в этот непростой день, чтобы не навлекать на себя беду.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Луна убывает в Знаке Стрельца. Астрологи рекомендуют с самого утра настроиться на позитив, ведь даже самые мелкие неурядицы могут привести к вспышкам негатива.

Магнитные бури 1 января: магнитных бурь во вторник не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

релаксация;легкие дела по дому;оптимизм;ненавязчивое общение с близкими.покупки;усталость;критика.

Луна в Стрельце, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, очень негативно влияет на желание заниматься сложными делами по дому, однако многим в этот день захочется преображения. Не стоит начинать генеральную уборку, а вот переставить мебель можно без проблем. Астрологи рекомендуют посвящать время легким делам, которые вызывают положительные эмоции. Экономьте силы и не перегружайтесь.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Сегодня лучше надевать одежду темных и спокойных тонов, обращая внимание на мелочи. Принты и узоры на одежде очень тоже сильно влияют на энергетику человека. Именно поэтому сегодня важно не только выбирать цвет или фасон, но и уделять внимание выбору оформления.

Из украшений лучше отдать предпочтение защитным изделиям из серебра, мельхиора или керамики. Из камней-талисманов лучше отдать предпочтение обсидиану, ониксу, гематиту, алмазу.

Настроение и здоровье в 28 лунный день

Почти полностью лишенная сил Луна может стать причиной не только депрессивного состояния, но и плохого физического самочувствия. Чтобы остаться в строю, эксперты рекомендуют начать день с улыбкой и закончить его с приятными мыслями о выполненных делах и достигнутых успехах.





Тем же, кто будет сегодня отдыхать, лучше как можно меньше думать о чем-то плохом. Можно посмотреть позитивное кино, заняться легкими домашними делами, почитать книгу. В такие дни лучше не отправляться в дальнюю дорогу. Даже в магазин по возможности лучше не выходить, насладившись приятным пребыванием в доме.

Финансы и работа 1 января

В эту субботу под влиянием Луны в Стрельце очень мало шансов совершить прорыв в делах и в работе, однако, если у вас все же будет прилив сил, направить их лучше на что-то простое. Если этот день для вас рабочий, обходите стороной конфликты. В этом случае удача от вас не отвернется в нужный момент.

В целом сегодня лучше не заниматься финансовыми вопросами, покупками и принятием важных решений. Также не принесет успеха поиск работы или дополнительных источников заработка. Если встанет выбор, завершать начатое или начинать новое, отдайте предпочтение первому варианту.

Любовь и общение по лунному календарю

Луна убывает, из-за чего у людей становится меньше энергии, в том числе и на общение. Уютная домашняя атмосфера располагает к уединению, но при желании можно пообщаться с близкими, чтобы справиться с постновогодней хандрой. Сегодня важно соблюдать осторожность в общении со второй половинкой. Необдуманные высказывания могут больно ранить любимого человека.

В эту субботу удача будет на стороне тех, кто умеет не навязываться. Спокойным и терпеливым людям можно не опасаться невзгод. Лучше сегодня не признаваться в любви и не выяснять отношения.