МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО

Вадим Карасев

Министерство иностранных дел полагает, что участие Турции в переговорах Москвы и НАТО могло бы благотворно сказаться на процессе. Представитель ведомства Мария Захарова предложила турецкой стороне поддержать предложения, выдвинутые Россией.

По словам Захаровой, здесь нельзя говорить о посредничестве, поскольку Турция уже является членом НАТО.

"Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних предложений по проблематике гарантий безопасности", — сказала она.

Для самой Анкары это была бы возможность продемонстрировать дипломатическое мастерство и утвердить свою роль в альянсе, продолжила представитель МИД. Москва в любом случае продолжит поддерживать контакты с турецкими партнерами "в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продолжения диалога по проблематике безопасности на евроатлантическом пространстве".

Предложение МИД последовало после неоднократных заявлений турецкой стороны о готовности стать посредником в ситуации с Украиной. Любое реальное столкновение серьезно отразится на всех участниках, поэтому в Анкаре призывают действовать конструктивно.

Как сообщал Ruposters, ранее МО РФ заявило: НАТО всерьез готовится к войне с Россией. В ведомстве указали на продолжающуюся экспансию альянса, значительно расширяющую его возможности.