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Модный дайджест: от запрета норковых ферм в Италии до новых кроссовок Карди Би

Модный дайджест: от запрета норковых ферм в Италии до новых кроссовок Карди Би

Прежде чем встречать Новый год, подведем модные итоги этой недели. Итальянские норки заканчивают год на позитиве — в стране запретят разведение животных на мех, а вот Трэвис Скотт остается без подарка — Dior официально отложил релиз их коллаборации в знак уважения к жертвам на фестивале Astroworld, где во время выступления рэпера погибли люди. Подробнее об этих и других новостях рассказываем в последнем дайджесте этого года.

1.В Италии запретят разведение животных на мех

На этой неделе комитет по бюджету Сената Италии поддержал законопроект, в рамках которого в стране будет запрещено разведение животных с целью использования их меха. Также предусмотрено закрытие всех существующих ферм по разведению норок, шиншилл, лис и енотовидных собак до 1 июля 2022 года. Фермерам будут выплачены компенсации в размере до 3 миллионов евро.

Запрет связан не только с этичной модой, но и с риском распространения COVID-19 среди животных. Так, в прошлом году в Дании были вынуждены провести массовый забой норок в связи с тем, что некоторые животные заразились коронавирусом. Было уничтожено 15 миллионов зверьков — фактически вся популяция на фермах.


Ферма по разведению норок

Многие бренды в индустрии, в том числе крупные итальянские дома моды Versace, Armani, Gucci, Prada, Valentino, ранее уже отказались от использования натурального меха.

В этом году решение отказаться от публикации изображений изделий из натурального меха на всех своих платформах принял и французский журнал Elle.

2.На месте легендарного Vogue Cafe открылся флагманский магазин adidas

В прошлом году 31 декабря в Москве закрылось одно из культовых мест нулевых — гламурное Vogue Cafe рядом с ЦУМом. Слухи, что место Vogue Cafe займет именно adidas, появились еще в прошлом году. Практически год помещение пустовало, и вот 30 декабря в техническом режиме там действительно открылся новый флагманский магазин спортивного бренда площадью 2000 м².


Новая торговая точка, впрочем, будет не просто магазином, а настоящим креативным пространством, где будет зона для мероприятий и специальные сервисы для покупателей. Оформление каждого этажа вдохновлено культурой Москвы, а в дизайне использованы работы локальных художников Артема Стефанова, Веры Чекуновой и Анастасии Марковской. Выпить кофе в этом месте можно будет, как и раньше, — в новом пространстве будет работать кофейня Surf Coffee.

3.Reebok представил новую коллекцию кроссовок из коллаборации с Карди Би

Рэп-исполнительница Карди Би представила новый дроп из своей коллаборации с Reebok. На этот раз кроссовки выпустили в металлических оттенках. Правда, связано это не с праздничным сезоном, а с родным городом Карди — блеск символизирует огни ночного Нью-Йорка. В линейку вошли модели в четырех цветах: золотом, черном, серебряном и красно-оранжевом. Стоят новые модели 10 990 рублей.


Карди Би

4.Dior на неопределенный срок отложил коллекцию, созданную с Трэвисом Скоттом

Коллаборация креативного директора мужского направления Dior Кима Джонса и рэпера Трэвиса Скотта стала одной из самых обсуждаемых коллекций этого года. Ее выпуск был запланирован на 2022 год, а презентация линейки прошла в июне этого года в Париже. Однако на этой неделе официально подтвердилось, что бренд принял решение отложить релиз коллаборации. Причиной тому стали трагические события на фестивале Astroworld, где во время выступления Скотта в давке погибло 10 человек, в том числе и ребенок. Очевидцы событий обвиняли Скотта в том, что он не прекратил концерт.


Трэвис Скотт

Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события в Astroworld, компания Dior решила отложить на неопределенный срок запуск продуктов из коллаборации Cactus Jack, изначально предназначенных для включения в летнюю коллекцию 2022 года,

— говорится в заявлении бренда.

Слухи, что Dior может приостановить сотрудничество со Скоттом, ходили уже некоторое время. Ранее бренд Nike также отложил на неопределенный срок выпуск кроссовок Air Max 1, созданных совместно с рэпером.


Коллаборация Dior и Трэвиса Скотта




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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