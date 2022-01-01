Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортировали на родину

Вадим Карасев

Таджикистанский боец MMA Чоршанбе Чоршанбиев был депортирован на родину после того, как он попался на опасном вождении, не имея даже права садиться за руль. Скандальный спортсмен неоднократно заявлял, что ненавидит Россию, но продолжал жить в Москве.

Чоршанбиева отправили в Таджикистан после того, как Останкинский суд признал его виновным в нарушении миграционного законодательства. В Душанбе его сразу же задержали люди в военной форме и увезли в неизвестном направлении.

По данным таджикских СМИ, бойца доставили в Госкомитет национальной безопасности. Там с ним проведут разъяснительную работу и отправят домой. Официально эта информация пока не подтвердилась.

Как сообщал Ruposters, скандально известную звезду "поп-ММА" ранее оставили в центре для содержания мигрантов, хотя суд мог разрешить ему покинуть Россию самостоятельно. Его также оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ролики с опасной ездой гражданина Таджикистана полицейские выявили во время мониторинга соцсетей, в частности, их заинтересовало видео с гонками по Лефортовскому тоннелю. При этом еще в сентябре 2020 года Чоршанбиев заявил, что ему не нравится Москва и он хочет поскорее уехать. Также спортсмен назвал русских "нацистами".



