Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первый день 2022 года. Чтобы узнать, каким он будет и под управлением какого числа пройдет, нужно обратиться за помощью к древней науке — нумерологии. Эксперты в этой области расскажут, чем примечателен этот день.

Стоит сразу отметить, что день будет довольно благоприятным. Это удачное время для тех, кто умеет отдыхать и умеет работать. Сегодня важно находить правильный баланс между этими двумя состояниями. Эксперты советуют сегодня бороться с отрицательными мыслями, ведь привычка к жалобам и негативу портит жизнь и отпугивает удачу.

Число-покровитель 1 января 2022 года

Чтобы узнать, под эгидой какого числа пройдет этот день, нужно провести простейшие расчеты — сложить все цифры даты 1.01.2022 и прибавить к ним в конце порядковый номер дня недели, то есть 6. Получаем: 1+0+1+2+0+2+2+6=14. 1+4=5.

Сегодня миром правит Пятерка. Число 5 запустит программу новой жизни. Оно приведет к появлению новых скрытых и видимых процессов. В связи с этим большой успех обретут те люди, которые любят получать новые знания. Пятерка улучшит нашу память и повысит любознательность. Также она поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной. Главным символом этого дня станет белый шум, отражающий информационный фон Вселенной, а также хаос, который сегодня многим из нас удастся победить.





События 1 января из прошлого

1 января 45 года до Нашей эры был введен Юлианский календарь. Не исключено, что сегодняшние действия людей войдут для них в привычку на недели, месяцы или даже годы.

1 января 1622 года Папская канцелярия приняла решение о том, чтобы считать началом года 1 января вместо 25 марта. Не бойтесь менять свои привычки в этот благоприятный день.

В первый день 1785 года выходит первый выпуск старейшей Лондонской газеты The Daily Universal Register. В первый день 1788 года газета была переименована в The Times. Это идеальный день для начала новых дел.

1 января 1801 года был открыт первый астероид — Церера. Сейчас его относят к карликовым планетам. Сегодня многие из нас могут узнать нечто новое о себе и о мире. Не бойтесь читать книги и смотреть обучающие видео.

Советы нумерологов на эту субботу

В отношениях с близкими людьми Пятерка хочет, что мы проявляли больше отзывчивости и доброты.

Отвечайте взаимностью на приятные слова и поступки со стороны близких, друзей.

Пятерка обладает сильной женской энергией, поэтому прекрасному полу сегодня будет чуть больше везти в любви и в делах. Мужчинам стоит полагаться на личный опыт и быть чуточку осторожнее.

Если у вас есть возможность сэкономить время, заплатив за это деньги, воспользуйтесь ею. Сегодня время — самый ценный ресурс.

Сегодня нумерологи советуют надевать практичные вещи без изысков. Слишком яркий образ может привести к появлению неурядиц.

В такие дни, как этот, ни в коем случае нельзя давать пустые обещания. Будьте честными и открытыми.

Талисманы удачи на 1 января

В первый день 2022 года полезным талисманов будет музыка ветра. Очень хорошо, если такой восточный талисман есть у вас дома или на работе. Он поможет принимать важные решения и не сойти с намеченного пути.

Очень полезным сегодня станет сочетание белого и черного цветов в одежде. Такая одежда будет отличным помощником в делах.