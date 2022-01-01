После похода к парикмахеру этот мужчина помолодел на 20 лет и этого красавчика не узнают даже друзья

В одну китайскую парикмахерскую обратился мужчина, у которого возникла проблема, связанная с облысением. Парикмахер решил снять на видео преображение клиента, чем смог удивить многих интернет-пользователей.

В небольшом ролике он запечатлел пожилого мужчину до начала процедур, а в конце показал результат проделанной работы.

В видео четко видно, что мужчина имеет залысины. Для их устранения бьюти-мастер использовал качественный парик, который скрыл явные недостатки. Перед началом всех манипуляций, парикмахер тщательно выбривает редкие волосы и наносит специальную жидкость.

Спустя пару секунд специалист фиксирует искусственные волосы на голове клиента и подстригает их.

Как только парик окончательно фиксируется мастер красит волосы, создавая необходимый цвет.

Интернет-комьюнити пришло в восторг от проделанной работы парикмахера и отметили, что клиент помолодел лет на 30.





«Мой ребенок не мог поверить в такое перевоплощение, когда я показала ролик»



