Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре

"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре

"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре

31-летняя Регина Тодоренко возмутила жителей Алтайского края, обвинивших звезду "Орла и решки" в неуважении к национальной культуре из-за ее отношения к еде, сообщает Medialeaks.

Многих разозлило шутливое видео в TikTok, в котором Регина Тодоренко пробует алтайскую кухню, подбрасывая еду вверх и ударяя алтайской лепешкой себя по лицу.

Некоторые комментаторы упрекнули звезду "Орла и решки" за неподобающее обращение с пищей, назвав ее действия позором. Регину Тодоренко обвинили в неуважительном отношении к традиционным блюдам, символизирующим культуру народов Алтая.

"Господи, обращение с едой — просто позор", "Очень некрасиво по отношению к народу, к которому ты обращаешься", "А что ты сделала для того, чтобы есть все это? Вот что ты сделала для этого?" — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Ксения Собчак резко раскритиковала Тодоренко и Боню за инфоцыганство.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 января 2022 года
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края,
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Битва маникюров: Лиззо против Megan Thee Stallion
Битва маникюров: Лиззо против Megan Thee Stallion
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортировали на родину
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортировали на родину
Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о синтезаторе
Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о
Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
VK выпустила предновогодний ролик
VK выпустила предновогодний ролик
Битва купальников: Светлана Бондарчук против Элизабет Херли
Битва купальников: Светлана Бондарчук против Элизабет Херли
В США озвучили свое главное военное преимущество перед Россией и Китаем
В США озвучили свое главное военное преимущество перед Россией и

Топ на сегодня

Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Современный комфортный дом для нескольких поколений семьи в Сингапуре
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Впервые в истории обнаружена магнитосфера у экзопланеты
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
Сбербанк дважды списал долг погибшего уральца
В США оценили работу России над экономическими ошибками СССР
В США оценили работу России над экономическими ошибками СССР
Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн
Bitfarms получила кредит от Galaxy Digital на $100 млн

Еще по теме

Регина Тодоренко сделала коллаж из своих снимков (фото)
Регина Тодоренко показала, как выглядит счастье (фото)
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
Собчак назвала реальную причину травли ведущей «Орла и решки»