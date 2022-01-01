"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре

Вадим Карасев

31-летняя Регина Тодоренко возмутила жителей Алтайского края, обвинивших звезду "Орла и решки" в неуважении к национальной культуре из-за ее отношения к еде, сообщает Medialeaks.

Многих разозлило шутливое видео в TikTok, в котором Регина Тодоренко пробует алтайскую кухню, подбрасывая еду вверх и ударяя алтайской лепешкой себя по лицу.



Некоторые комментаторы упрекнули звезду "Орла и решки" за неподобающее обращение с пищей, назвав ее действия позором. Регину Тодоренко обвинили в неуважительном отношении к традиционным блюдам, символизирующим культуру народов Алтая.

"Господи, обращение с едой — просто позор", "Очень некрасиво по отношению к народу, к которому ты обращаешься", "А что ты сделала для того, чтобы есть все это? Вот что ты сделала для этого?" — пишут пользователи Сети.



Как писал NEWSTES, ранее Ксения Собчак резко раскритиковала Тодоренко и Боню за инфоцыганство.