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"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением

"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением

Председатель городской думы Каменска-Уральского Свердловской области Валерий Пермяков поздравил горожан с наступающими праздниками своеобразной речью: помимо стандартных для таких случаев фраз, он пожелал "сдохнуть всем, кто против нас пойдет".

Выступление Пермякова целиком звучало так:

Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!


Журналисты попросили городскую думу прокомментировать ситуацию, но там отказались — в последний рабочий день председатель уже не появится на месте. Тему повторно поднимут после праздников.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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