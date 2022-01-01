"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением

Вадим Карасев

Председатель городской думы Каменска-Уральского Свердловской области Валерий Пермяков поздравил горожан с наступающими праздниками своеобразной речью: помимо стандартных для таких случаев фраз, он пожелал "сдохнуть всем, кто против нас пойдет".

Выступление Пермякова целиком звучало так:

Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!