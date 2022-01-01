Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков

Вадим Карасев

Неосторожное обращение с фейерверками и петардами может грозить россиянам уголовным наказанием. Такой исход дела возможен, если будут зафиксированы вред здоровью или порча имущества.

Прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов нет, но с подобными развлечениями стоит быть крайне осторожными, отметил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Пиротехнику, за исключением бенгальских огней и хлопушек, нельзя взрывать внутри помещений, а также эти действия запрещены во время проведения массовых мероприятий, на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, на объектах с высокой пожарной опасностью.

"Гражданам за это грозит штраф в 2–3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, ИП до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей", — уточнил эксперт в интервью РИА "Новости".

Если из-за фейерверков было повреждено чужое имущество, то грозить может уголовная ответственность — до одного года лишения свободы, добавила управляющий партнер "Легес-бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, то виновному грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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