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Россиянам напомнили о штрафах за прогревание машин во дворах

Россиянам напомнили о штрафах за прогревание машин во дворах

Министерство внутренних дел напомнило, что за долгое прогревание автомобилей во дворах многоэтажных домов предусмотрены штрафы. Они составляют до 3 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 1,5 тысяч рублей в других регионах.

Согласно статье 12.28 КоАП, нельзя держать авто с заведенным двигателем во дворе больше пяти минут. Также запрещена учебная езда в жилой зоне или сквозной проезд через нее.

В среднем каждый день в российской столице составляют почти 5 протоколов по этой статье, за этот год их накопилось уже 1720. Как сообщает "Газета.Ru", в ГУ МВД не смогли уточнить, сколько штрафов выписывается именно за стоянку в жилой зоне с работающим двигателем – отдельной статистики не ведется.

Действие этой нормы не распространяется на две категории автомобилистов – это таксисты в ожидании клиента, а также те, кто завел мотор и ждет своих родственников или друзей. Это связано с тем, что действия, прямо относящиеся к посадке и высадке пассажиров, не могут расцениваться, как стоянка.

Ruposters писал, что в следующем году россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД.

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По материалам: uposters.ru

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