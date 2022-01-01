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В чем заключаются услуги адвоката по уголовным делам и что такое доследственная проверка

Защита человека, обвиняемого в преступлении, на следствии, для адвоката по уголовным делам является основным направлением, так как от результатов его работы зависят дальнейшая жизнь и свобода подозреваемого (более подробно об услугах такого защитника можно прочитать тут https://spb.msk-legal.ru/advokat_po_ugolovnym_delam/).

Как работает адвокат по уголовным делам

Максимум в течение 72 часов адвокат должен обеспечить стратегически верную защиту, чтобы исключить вероятность заключения под стражу. Также он должен найти доказательства – основания для прекращения уголовного дела. Это главная задача адвоката.

В чем заключаются услуги адвоката по уголовным делам и что такое доследственная проверка

Если прекратить уголовное дело не удалось, наступает второй этап – защита обвиняемого в суде. Оправдательные приговоры редки, если обвиняемого все-таки взяли под стражу. Поэтому тут задача адвоката – найти основания для возвращения дела на дополнительное расследование. Он должен найти серьезные нарушения, которые будут способствовать этому. Далее после этого должно последовать обращение к следователю и надзирающему прокурору – после устранения нарушений.

Если к адвокату обратился потерпевший, то следует составить гражданский иск с обоснованием всех требований и передача его следователю. Возможен вариант подачи иска уже после вступления приговора в законную силу.

Если человека вызывают на допрос в качестве свидетеля, то участие адвоката тоже не помешает.

Иногда можно ограничиться только получением личной консультации – независимо от статуса гражданина (подозреваемый или потерпевший).

Доследственная проверка

Доследственная проверка осуществляется органами правопорядка в случае, когда необходимо выяснить – существует состав преступления или нет.

Доследственную проверку имеют право проводить оперуполномоченные ФСБ и МВД, отдельные служащие полицейских служб, руководство органа следствия, следователи, органы дознания, дознаватели.

Они имеют право требовать и изымать предметы и документы; назначать и участвовать в судебной экспертизе, получать ее результаты; выполнять осмотр места происшествия, всего, что к нему относится; освидетельствовать любых лиц; давать задания оперативникам провести действия оперативно-розыскного плана.

Чаще всего оперативниками проводятся опросы, сборы образцов, наблюдение, проверочные закупки, обследование транспорта, местности и помещений, оперативные эксперименты, прослушка телефонных разговоров.

Доследственная проверка производится в срок от 3-х до 30-ти дней.

Все лица, которые привлекаются в ходе выполнения доследственной проверки, имеют право на помощь адвоката.


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