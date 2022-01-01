В США озвучили свое главное военное преимущество перед Россией и Китаем

Вадим Карасев

Соединенные Штаты Америки имеют преимущество перед Китаем и Россией в случае военного столкновения - у Вашингтона более развиты партнерские отношения с другими странами, считает издание 19FortyFive.

Авторы публикации напомнили, что недавно авианосная ударная группа ВМС США провела совместные маневры с британскими коллегами и ВВС Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот и другие подобные примеры свидетельствуют о том, что в войну Вашингтон вступит не один.

США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру. Эти отношения будут ключевыми, если дойдет до драки, поскольку они важны сейчас для предотвращения конфликта.

По словам контр-адмирала Дэна Мартина, командующего первой ударной группой авианосца, долгосрочные союзы и партнерства США позволяют сохранять "процветание и международный порядок", а также обеспечивают интеграцию, общение и сотрудничество в отдельно взятых регионах, например в Индо-Тихоокеанском.

Ранее, как сообщал Ruposters, американцы увидели в России "панику" из-за прибытия в Европу F-35.