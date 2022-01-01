"Винни Пух", первый роман Набокова и десятки других произведений стали общественным достоянием

Вадим Карасев

1 января 2022 года в США десятки известных произведений стали общественным достоянием, включая детские повести Алана Милна о Винни Пухе, "Бэмби" Феликса Зальтена, "Убийство Роджера Экройда" Агаты Кристи и первый роман Владимира Набокова "Машенька". У них истек 95-летний срок охраны авторских прав.

Это означает, что теперь каждый может свободно распоряжаться любым из этих произведений без чьего-либо согласия и выплаты авторского вознаграждения — например, их можно использовать в рекламе или снять экранизацию. Советские мультфильмы про Винни Пуха были сняты без учета эксклюзивных прав на экранизацию, принадлежащих студии Уолта Диснея, из-за чего их нельзя было показывать за рубежом.

Общественным достоянием в наступившем 2022 году стали не только литературные труды, но и множество кинолент, включая немые фильмы "Сражающийся Батлер" с Бастером Китоном и "Соблазнительница" с Гретой Гарбо. Свободными для использования также стали сотни тысяч музыкальных записей, среди которых записи с голосами оперного певца Энрико Карузо и комедиантки Фанни Брайс.

При этом специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс отметила, что из-за длительного срока действия авторского права в США многие произведения были утрачены безвозвратно — например, видео- и аудиозаписи на физических носителях, которые не поддерживались законными владельцами в надлежащем состоянии.

Ольга Петелина