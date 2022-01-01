VK выпустила предновогодний ролик

Вадим Карасев

Компания VK выпустила новогоднее видео, в котором раскрыла свое новое позиционирование — объединяющие технологии.

Главный герой ролика в исполнении Игоря Верника рассказывает историю мужчины, который из-за неурядиц на дорогах не успевает доехать до семьи в канун Нового года. Выручают отца семейства технологии компании: благодаря видеозвонку родственники все равно получают возможность поздравить друг друга.

Слоган “Лучше вместе” отражает главную ценность бренда: технологии связывают людей и дают им инструменты для комфортного взаимодействия.