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13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания

13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания

Не зря говорят «семь раз отмерь, один отрежь», ведь если люди были бы более внимательны, им удалось бы избежать массы нелепых ситуаций. Но до тех пор, пока у каждого из нас случаются недопонимания, в жизни человека будут происходить неловкие и забавные случаи. По крайней мере, над ними всегда можно посмеяться, ведь именно для этого мы и собрали сегодняшнюю подборку!

Папа решил приготовить суп по маминому рецепту, но не совсем понял фразу «нарезать лук колечками»

Я так смеялась, когда увидела, как старательно он это делает!

Fish and chips — популярное блюдо в Великобритании. Но за её пределами, видимо, всё воспринимают буквально

Fish and chips — блюдо, состоящее из жареной рыбы и картошки фри.

Мама с папой остановились в отеле и пожаловались на то, что не могут понять, как работает микроволновка

Да, они приняли этот сейф за микроволновку.

Жена сказала, что будет в образе Белль и попросила надеть соответствующий костюм. Кажется, произошло недопонимание

Я нарядился в костюм тако, потому что мне на ум пришла сеть ресторанов «Taco Bell», а не героиня из мультика «Красавица и чудовище».

Мой племянник неправильно понял, что нужно делать со свечками после того, как их задуют

Он решил избавиться от свечек по-своему и попытался их съесть.

Мой сын не умещается в тележку, потому что я неверно понял её размер, когда оформлял заказ

Моя невеста заказала в местном магазине 5 бананов, но диспетчер оформила заказ на 5 КИЛОГРАММ БАНАНОВ

Да вроде всё правильно

Рабочие сказали водителю, что хотят загружать товар с пандуса…

Когда тебя попросили надеть костюм Гомера, но не уточнили, какого

Заказала наггетсы и маргариту

Надо было уточнить, что мне нужен коктейль Маргарита, а не пицца…

Не думал, что можно неправильно понять, какого размера кресло я заказал, пока мне его не доставили

Моя сестра попросила у парня на Рождество игровую консоль Nintendo Switch, но он её неправильно понял

Он подарил ей выключатель (switсh).

Будем надеяться, что герои нашей подборки впредь будут более внимательны!


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По материалам: Юмор

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