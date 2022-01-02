13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
Сегодня, 20:30
Если вы ненавидите зимний сезон из-за холода, то точно узнаете себя в этом материале, подготовленном порталом Buzzfeed!
1. Температура воды у вас в душе всегда гораздо выше, чем у большинства людей
2. Для вас нет смысла подбирать крутые блузки на работу, ведь вы редко снимаете кофты и кардиганы
3. Вы искренне не понимаете, как большинству девушек удается выглядеть грациозно зимой
4. Ваши ноги всегда мерзнут, и нет лучше способа их согреть, чем этот:
5. Но из-за этого даже дома вы ходите в теплых тапочках, которые скорее похожи на сапоги
6. Вы постоянно дрожите даже в помещнии
7. И вы ненавидите, когда кто-то думает, что вы притворяетесь
8. Любая уличная активность в зимний сезон - мучение для вас
9. Но больше всего страдают ваши губы...
10. И кожа рук
11. Вы ненавидите сегодняшнюю моду на теплые вещи с вырезами
13. Как бы вы ни старались, вы никогда не бывает достаточно тепло зимой
По материалам: Юмор