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13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой

13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой

Если вы ненавидите зимний сезон из-за холода, то точно узнаете себя в этом материале, подготовленном порталом Buzzfeed!

1. Температура воды у вас в душе всегда гораздо выше, чем у большинства людей

2. Для вас нет смысла подбирать крутые блузки на работу, ведь вы редко снимаете кофты и кардиганы

3. Вы искренне не понимаете, как большинству девушек удается выглядеть грациозно зимой

4. Ваши ноги всегда мерзнут, и нет лучше способа их согреть, чем этот:

5. Но из-за этого даже дома вы ходите в теплых тапочках, которые скорее похожи на сапоги

6. Вы постоянно дрожите даже в помещнии

7. И вы ненавидите, когда кто-то думает, что вы притворяетесь

8. Любая уличная активность в зимний сезон - мучение для вас

9. Но больше всего страдают ваши губы...

10. И кожа рук

11. Вы ненавидите сегодняшнюю моду на теплые вещи с вырезами

13. Как бы вы ни старались, вы никогда не бывает достаточно тепло зимой

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По материалам: Юмор

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