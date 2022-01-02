16 забавных рисунков от художника из Индонезии, который даёт мемам с котами новую жизнь, делая их ещё смешнее

У котов есть особая способность легко попадать в мемы. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь коты органично совмещают в себе милоту и наглость, грациозность и неклюжесть, умный взгляд и дурашливость. Художник из Индонезии Кинг Роки не может пройти мимо смешных фото с ними. Он перерисовывает мемы, и вот что у него выходит:

Кунгфу-кошка

Киборг-убийца

Грациозная походка

Что в чёрном ящике?

Фантастические твари и где они обитают

Молочная маска

Пизанская башня

Таракан

Неловко вышло

Котята или цыплята

Вы продаёте рыбов?

Увидев кота и рыбу в одном кадре, просто невозможно не вспомнить этот мем. Кстати, у нас про него есть пост.

Свой среди чужих

Коты это жидкость

Коты не раз доказывали, что обладают всеми свойствами жидкости. У нас есть целая подборка фотодоказательств.

Боец

Не трогайте меня!

Бабуля

А предыдущую подборку работ художника вы можете найти здесь.