16 забавных рисунков от художника из Индонезии, который даёт мемам с котами новую жизнь, делая их ещё смешнее
Сегодня, 11:35
У котов есть особая способность легко попадать в мемы. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь коты органично совмещают в себе милоту и наглость, грациозность и неклюжесть, умный взгляд и дурашливость. Художник из Индонезии Кинг Роки не может пройти мимо смешных фото с ними. Он перерисовывает мемы, и вот что у него выходит:
Кунгфу-кошка
Киборг-убийца
Грациозная походка
Что в чёрном ящике?
Фантастические твари и где они обитают
Молочная маска
Пизанская башня
Таракан
Неловко вышло
Котята или цыплята
Вы продаёте рыбов?
Увидев кота и рыбу в одном кадре, просто невозможно не вспомнить этот мем. Кстати, у нас про него есть пост.
Свой среди чужих
Коты это жидкость
Коты не раз доказывали, что обладают всеми свойствами жидкости. У нас есть целая подборка фотодоказательств.
Боец
Не трогайте меня!
Бабуля
А предыдущую подборку работ художника вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор