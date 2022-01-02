Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас

Муж ведущей и певицы Юлии Высоцкой фото жены. Андрей Кончаловский накануне поделился кадром, который был сделан в канун Нового года. Режиссер заснял, как его супруга Юлия Высоцкая в последний момент наряжает елку. Судя по всему, ведущая не была готова к съемке. Кончаловский показал свою жену в естественном виде — как она обычно выглядит в домашней обстановке. Разумеется, дома Высоцкая наносит макияж только к приходу гостей. В остальное время она предпочитает отдыхать от косметики и особо не переживает на тему одежды или прически. Поклонники восхитились, что даже в таком «простом» образе Высоцкая всё равно выглядит великолепно. Возможно, всё дело в секретном оружии всех женщин — обворожительной улыбке?Юлия Высоцкая «Юлия прекрасна! Вам очень повезло», «Какая красота и я не про елку», «Образцовая хозяйка и умница», — хвалят Высоцкую в Сети. В своих итогах года Юлия напомнила всем, что для неё является самым главным в жизни. «Подвели итоги? Я тоже. И знаете что? Ну вот никуда без здоровья! Обязательно его надо беречь, заботиться о нем, делать все, чтобы оставаться сильным, энергичным, эффективным, и не только ради себя, но и ради своих близких», — сказала Высоцкая. Напомним, что тема здоровья для Высоцкой довольно болезненна. Вот уже восемь лет врачи борются за возвращение её дочки Маши к полноценной жизни после страшного ДТП. Ведущая отказывается говорить о состоянии наследницы и успехах в её реабилитации. Юлия скрывает подробности лечения Маши даже от близкого окружения.