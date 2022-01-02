Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас

Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
Муж ведущей и певицы Юлии Высоцкой фото жены.   Андрей Кончаловский накануне поделился кадром, который был сделан в канун Нового года. Режиссер заснял, как его супруга Юлия Высоцкая в последний момент наряжает елку. Судя по всему, ведущая не была готова к съемке. Кончаловский показал свою жену в естественном виде — как она обычно выглядит в домашней обстановке. Разумеется, дома Высоцкая наносит макияж только к приходу гостей. В остальное время она предпочитает отдыхать от косметики и особо не переживает на тему одежды или прически. Поклонники восхитились, что даже в таком «простом» образе Высоцкая всё равно выглядит великолепно. Возможно, всё дело в секретном оружии всех женщин — обворожительной улыбке?
Юлия Высоцкая «Юлия прекрасна! Вам очень повезло», «Какая красота и я не про елку», «Образцовая хозяйка и умница», — хвалят Высоцкую в Сети. В своих итогах года Юлия напомнила всем, что для неё является самым главным в жизни. «Подвели итоги? Я тоже. И знаете что? Ну вот никуда без здоровья! Обязательно его надо беречь, заботиться о нем, делать все, чтобы оставаться сильным, энергичным, эффективным, и не только ради себя, но и ради своих близких», — сказала Высоцкая. Напомним, что тема здоровья для Высоцкой довольно болезненна. Вот уже восемь лет врачи борются за возвращение её дочки Маши к полноценной жизни после страшного ДТП. Ведущая отказывается говорить о состоянии наследницы и успехах в её реабилитации. Юлия скрывает подробности лечения Маши даже от близкого окружения.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как стала порнозвездой из-за парня
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как
Шуточный гороскоп на 2022 год
Шуточный гороскоп на 2022 год
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Топ на сегодня

МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края,
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита

Еще по теме

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака
Наш "ответ" McDonald's: Юлия Высоцкая открыла бакалейные лавки "Едим дома"
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове после 20 лет брака
Обвенчались и расстались: Высоцкая и Кончаловский снова каждый сам по себе