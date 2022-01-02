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Балерины изобразили дышло и задний бампер для эротического календаря российского завода

Балерины изобразили дышло и задний бампер для эротического календаря российского завода

Краснокамский ремонтно-механический завод выпустил эротический календарь на 2022 год с полуголыми девушками, сообщает издание 59.ru.

Героинями своего календаря производитель прицепов сделал балерин, изображающих детали прицепов.

"Если подключить воображение, то в положении тел балерин на страницах календаря можно увидеть А-образное дышло, задний бампер, подрамник, кронштейны и другие составные части автоприцепов "Экспедиция", — сообщили авторы календаря.

Дмитрий Теплов, являющийся директором Краснокамского РМЗ, похвалил силу и гибкость пермских балерин, принявших участие в фотосессии.

"Промышленный потенциал Пермского края и балетное искусство, казалось бы, вещи несовместимые, непересекающиеся, но обе они прославляют наш регион на весь мир. Идея получила реализацию благодаря гибкости и силе пермских балерин: они своими телами смогли выразить то, чем отличаются наши прицепы. Обладатели календаря-2022 будут не просто наслаждаться картинками, но еще и тренировать образное мышление", — заявил Теплов.




Как писал NEWSTES, ранее "крановщицы" из Татарстана снялись без лифчиков и трусов для эротического календаря на 2021 год.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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