Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид

Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид

Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид

В наших битвах домашних животных до этого момента чаще появлялись коты и собаки, но ими список звездных питомцев вовсе не ограничивается. Например, Арнольд Шварценеггер и Аманда Сейфрид решили завести себе осликов — и животным тоже быстро удалось стать звездами инстаграма своих хозяев.

Арнольд постит видео с Лулу — ослица составляет компанию актеру даже во время тренировок. А на инстаграм Аманды точно стоит подписаться всем любителям животных, ведь актриса живет на ферме, где, кроме осла Гаса, есть цыплята, козы, лошади, овцы и собака. Однако именно Гас, похоже, занимает особое место в сердце Сейфрид.

У меня есть осел, скорее похожий на большую собаку, и я действительно привязана к нему. Он просто находится рядом со мной и распространяет вокруг себя эту спокойную энергетику, будто говорит: "Хорошо, все будет хорошо",

— отзывалась о своем питомце актриса в одном из интервью.

Ну что же, наши герои души не чают в своих осликах, а кто покорил ваше сердце — Лулу или Гас?

Ослица Арнольда Шварценеггера или осел Аманды Сейфрид — кто покорил ваше сердце?


Меня покорила ЛулуОтдаю голос ГасуСделать выбор просто невозможно — лайки всем!
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид
Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как стала порнозвездой из-за парня
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как
Шуточный гороскоп на 2022 год
Шуточный гороскоп на 2022 год
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила

Топ на сегодня

МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края,
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита

Еще по теме

Аманда Сейфрид ожидает ребенка — Беби-бум продолжается
Аманда Сейфрид и Томас Садоски готовятся к рождению ребенка
Битва платьев: Кайя Гербер против Аманды Сейфрид
Голливудская звезда Аманда Сейфрид впервые станет мамой