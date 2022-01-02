Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид

Вадим Карасев

В наших битвах домашних животных до этого момента чаще появлялись коты и собаки, но ими список звездных питомцев вовсе не ограничивается. Например, Арнольд Шварценеггер и Аманда Сейфрид решили завести себе осликов — и животным тоже быстро удалось стать звездами инстаграма своих хозяев.

Арнольд постит видео с Лулу — ослица составляет компанию актеру даже во время тренировок. А на инстаграм Аманды точно стоит подписаться всем любителям животных, ведь актриса живет на ферме, где, кроме осла Гаса, есть цыплята, козы, лошади, овцы и собака. Однако именно Гас, похоже, занимает особое место в сердце Сейфрид.

У меня есть осел, скорее похожий на большую собаку, и я действительно привязана к нему. Он просто находится рядом со мной и распространяет вокруг себя эту спокойную энергетику, будто говорит: "Хорошо, все будет хорошо",

— отзывалась о своем питомце актриса в одном из интервью.

Ну что же, наши герои души не чают в своих осликах, а кто покорил ваше сердце — Лулу или Гас?

Ослица Арнольда Шварценеггера или осел Аманды Сейфрид — кто покорил ваше сердце?

Меня покорила ЛулуОтдаю голос ГасуСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Сплетник