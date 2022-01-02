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Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах

Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
38-летняя актриса Дарья Мороз устроила эротическую фотосессию перед Новым годом, кадрами которой и поделилась с поклонниками. Дарья Мороз решила в честь праздника порадовать поклонников пикантными фото, на которых запечатлена в черной коротенькой кофточке-болеро с вырезом на спине. Актриса позировала в соблазнительных позах и даже повернулась спиной к фотографу, показав обнаженные ягодицы, прикрытые лишь тонкими стрингами.   
Дарья Мороз «Берегла эти фотки😽. Дело в том, что мы с Виталией Варшавской почти год не могли договориться о фотосессии. И вот, под финал года, всё случилось🥂😂⭐️. Кажется, снимки достойны праздничного настроя😎», - призналась Дарья.
Дарья Мороз Поклонники актрисы остались в восхищении. «🤤это фото надо всем поставить на телефон, как оберег от обжорства в новом году. С новым годом ❤️🎄🎉🎉🎉», «Офигенные фотки! Крутое завершение года 🤩», «С Новым Годом Даша !!!❤️Пусть все сбудется!!!Фото невероятное 🔥🔥🔥», «Вы как вино, с годами только лучше!», «Сексуально. Смело, не пошло, красиво, ухххх. Красиво🔥🔥🔥🔥» — написали они. Напомним, Дарья Мороз ушла из МХТ имени Чехова в 2020 году, через 17 лет работы в театре из-за назначения худруком Сергея Женовача. А в октябре прошлого года его сменил Константин Хабенский. В результате Дарья вернулись в родной театр.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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