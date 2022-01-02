DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Создатель лендингового DeFi-проекта Aave Стани Кулечов объявил, что его команда разрабатывает мобильный кошелек.
First announcement of the year, Aave is building a mobile wallet 👻— stani.eth (👻,🐻❄️,🦎.🦎) (@StaniKulechov) January 1, 2022
«Первое в этому году заявление: Aave создает мобильный кошелек».
Комментатор под ником 0xLuke предположил, что интеграция нового приложения со смартфонами по аналогии с Apple Pay и Google Pay будет способствовать параболическому росту показателей эффективности проекта.
Aave has electronic money license already to kickoff https://t.co/FQ3Nppj8VU— stani.eth (👻,🐻❄️,🦎.🦎) (@StaniKulechov) January 1, 2022
В ответ Кулечов напомнил, что у Aave есть лицензия учреждения электронных денег в Великобритании.
Aave лидирует среди лендинговых проектов по TVL ($14,39 млрд). Помимо Ethereum, платформа поддерживает сети Avalanche и Polygon.
Данные: DeFi Llama.
Напомним, в июле проект Aave анонсировал запуск альтернативы Twitter на базе Ethereum.
https://forklog.com/chto-takoe-aave/