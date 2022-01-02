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DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька

DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька


Создатель лендингового DeFi-проекта Aave Стани Кулечов объявил, что его команда разрабатывает мобильный кошелек.



«Первое в этому году заявление: Aave создает мобильный кошелек».


Комментатор под ником 0xLuke предположил, что интеграция нового приложения со смартфонами по аналогии с Apple Pay и Google Pay будет способствовать параболическому росту показателей эффективности проекта.



В ответ Кулечов напомнил, что у Aave есть лицензия учреждения электронных денег в Великобритании.

Aave лидирует среди лендинговых проектов по TVL ($14,39 млрд). Помимо Ethereum, платформа поддерживает сети Avalanche и Polygon.


Данные: DeFi Llama.

Напомним, в июле проект Aave анонсировал запуск альтернативы Twitter на базе Ethereum.


https://forklog.com/chto-takoe-aave/


# Экономика

По материалам: ForkLog

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