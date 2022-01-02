DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька

Создатель лендингового DeFi-проекта Aave Стани Кулечов объявил, что его команда разрабатывает мобильный кошелек.

First announcement of the year, Aave is building a mobile wallet 👻 — stani.eth (👻,🐻‍❄️,🦎.🦎) (@StaniKulechov) January 1, 2022

«Первое в этому году заявление: Aave создает мобильный кошелек».

Комментатор под ником 0xLuke предположил, что интеграция нового приложения со смартфонами по аналогии с Apple Pay и Google Pay будет способствовать параболическому росту показателей эффективности проекта.

Aave has electronic money license already to kickoff https://t.co/FQ3Nppj8VU — stani.eth (👻,🐻‍❄️,🦎.🦎) (@StaniKulechov) January 1, 2022

В ответ Кулечов напомнил, что у Aave есть лицензия учреждения электронных денег в Великобритании.



Aave лидирует среди лендинговых проектов по TVL ($14,39 млрд). Помимо Ethereum, платформа поддерживает сети Avalanche и Polygon.

Данные: DeFi Llama.

Напомним, в июле проект Aave анонсировал запуск альтернативы Twitter на базе Ethereum.

https://forklog.com/chto-takoe-aave/



