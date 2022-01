Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS

Соучредитель Block.one Дэниэл Лаример пообещал в 2022 году развернуть «убойное приложение», призванное сделать EOS платформой для создания и развития ДАО.

Happy New Year! 2022 is going to be epic. The momentum is building and things are coming together. My New Years resolution is to deploy *the* killer application that will make #EOS the platform for viral community #DAO creation, growth, and engagement. — Daniel Larimer (@bytemaster7) January 1, 2022

По его словам, за последние две недели «сделано множество потрясающих вещей». Его команде понадобится немного времени для доработки white paper и брендинга.

So much great stuff has happened in the past two weeks that my team is going to take an extra couple of weeks to polish the white paper and get the branding fully baked. We are going to do this right so that we can all come together to change the world. — Daniel Larimer (@bytemaster7) January 1, 2022

Лаример также выразил признательность участникам сообщества, сделавшим вклад в развитие связанных с ним проектов.

I want to thank everyone who has contributed to #BitShares, Steem, Hive, and #EOS and has believed in the vision of free market (voluntary) solutions to secure life, liberty, property and justice for all. With my upcoming paper and roadmap I am confident we can make a difference! — Daniel Larimer (@bytemaster7) January 1, 2022

«Я хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в развитие BitShares, Steem, Hive и EOS, кто поверил в решения свободного рынка для обеспечения безопасности жизни, свободы, собственности и справедливости для каждого. С готовящимися к релизу whitepaper и дорожной картой, я уверен, мы сможем добиться многого!».

Согласно Messari, некогда топовый EOS находится на 51 месте по рыночной капитализации. Рост криптоактива за год составил около 20%.

Данные: Messari.

Напомним, в марте Дэниэл Лаример представил децентрализованную соцсеть Clarion.

https://forklog.com/chto-takoe-eos/

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!