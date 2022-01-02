Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом

Певец Дмитрий Маликов поделился неожиданным фото. Ах, как часто артисту пели дифирамбы о том, что он не стареет и даже после 50 лет выглядит, как принц из сказки. Но возраст – есть возраст. 31 декабря артист выложил в Instagram совместное фото с коллегой по сцене Валерием Сюткиным. И на нем Дмитрий выглядит не таким уж свежим и моложавым, как обычно. «С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие, — подписал снимок Маликов. Поздравляем вас с наступающим! И вам желаем беззаботного нового года».Опухший Дмитрий Маликов Поклонники не смогли пройти мимо «опухлости» знаменитых лиц. «Ну, положим, не немного», «Надо делать фотки до первого бокала», «Как с бодунища», «Но зато такие позитивные», «Да уж, припухшие изрядно», «Натуральные, домашние — свои люди!», «Видимо, хорошо погуляли», «Кто из вас летит в Питер к Наденьке и Ипполиту?» — такие комментарии оставили подписчики Маликова.