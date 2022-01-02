Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом

Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Певец Дмитрий Маликов поделился неожиданным фото. Ах, как часто артисту пели дифирамбы о том, что он не стареет и даже после 50 лет выглядит, как принц из сказки. Но возраст – есть возраст. 31 декабря артист выложил в Instagram совместное фото с коллегой по сцене Валерием Сюткиным. И на нем Дмитрий выглядит не таким уж свежим и моложавым, как обычно. «С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие, — подписал снимок Маликов. Поздравляем вас с наступающим! И вам желаем беззаботного нового года».
Опухший Дмитрий Маликов Поклонники не смогли пройти мимо «опухлости» знаменитых лиц. «Ну, положим, не немного», «Надо делать фотки до первого бокала», «Как с бодунища», «Но зато такие позитивные», «Да уж, припухшие изрядно», «Натуральные, домашние — свои люди!», «Видимо, хорошо погуляли», «Кто из вас летит в Питер к Наденьке и Ипполиту?» — такие комментарии оставили подписчики Маликова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как стала порнозвездой из-за парня
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как
Шуточный гороскоп на 2022 год
Шуточный гороскоп на 2022 год
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Топ на сегодня

МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края,
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита

Еще по теме

Дмитрий Маликов признался, как уживается с женой тридцать лет
Маликов: Последние дни жизни Хворостовский провел в коме
СМИ: суррогатная мать родила Дмитрию Маликову второго ребенка
Дмитрий Маликов отмечает первый день рождения сына