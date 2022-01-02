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Емельяненко чуть не избил Понасенкова

Емельяненко чуть не избил Понасенкова

Комик Эмир Кашоков из передачи "Что было дальше?" рассказал, как во время съемок программы боец ММА Александр Емельяненко предлагал избить шоумена Евгения Понасенкова.

Причиной стал ультиматум Понасенкова: он потребовал выйти первым во время программы, хотя по договоренности первым должен был быть Емельяненко. В противном случае шоумен пригрозил вообще уйти.

"Мы сидели с Емельяненко на гриме, он должен был быть первым, чтоб вы понимали. А Понасенков сказал, что если он не первый, то типа идите *** [на хрен]", — вспоминает Кашоков.

По его словам, мирно уладить ситуацию и "спасти шоу" попытался менеджер Емельяненко.

К Александру подходит менеджер, говорит: "Сань, там какой-то петух, он хочет первым выступать, иначе он уйдет". "Так пусть идет *** [на хрен]", — сказал Александр. Менеджер продолжил: "Сань, он обязательно пойдет *** [на хрен], но вот так получается, надо шоу спасать, уступи". "Так давай его *** [изобьем]", — сказал Александр.

Чем именно закончилась конфликтная ситуация, комик не уточнил, однако программа в итоге благополучно вышла, и первым в ней действительно появился Понасенков. Менеджер Емельяненко Азамат Бостанов подтвердил, что Кашоков "слово в слово" передал произошедшее на съемках ЧБД.

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По материалам: uposters.ru

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