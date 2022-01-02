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Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что власти проведут переговоры с Россией на тему Украины без участия самой Украины. Такое происходит редко и, как правило, вызывает протесты со стороны официального Киева.

Хебештрайт уточнил формат встречи: с российской стороны в ней будет участвовать первый замглавы АП Дмитрий Козак, с немецкой — канцлер по внешнеполитическим вопросам Йенс Плетнер. Сам план переговоров не раскрывается, как и позиции сторон помимо ранее озвученных.

Ранее стало известно, что власти ФРГ сомневаются в реальности заявлений США о якобы планируемом нападении Вооруженных сил РФ на Украину. Берлин намерен самостоятельно вмешаться и поднять тему о деэскалации.

Как сообщал Ruposters, США намерены проспонсировать укрепление украинско-российской границы. В свою очередь британцы планируют эвакуировать своих военных из этой страны в случае ее конфликта с Россией.


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По материалам: uposters.ru

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