GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения





Игре GoldenEye 007 в этом году исполняется 25 лет. Проект вышел в 1997 году на приставках Nintendo 64, а его разработкой занималась студия Rare, которая сейчас принадлежит Microsoft. Появились слухи, что игра GoldenEye 007 в некотором виде может добраться до современных консолей Xbox.

Портал trueachievements обнаружил список достижений в Xbox Live для игры GoldenEye 007. При этом, пока они не могут сказать, что это именно будет за игра — ремейк, ремастер или нечто другое по GoldenEye 007. Страница в Microsoft Store у игры GoldenEye 007, для которой были обнаружены достижения, отсутствует, а список достижений отличается от того, который был для отмененного ремейка GoldenEye 007 XBLA. Посмотреть список достижений можно на сайте trueachievements, всего указано 55 на 1000 Gamerscore.

Напомним, что в прошлом году в сети появилось видео с прохождением отмененного ремейка GoldenEye 007 XBLA, которое можно видеть ниже.

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