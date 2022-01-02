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Игрок смог выиграть в мультиплеере Halo Infinite более 100 раз подряд

Игрок смог выиграть в мультиплеере Halo Infinite более 100 раз подряд


Мультиплеер Halo Infinite привлек огромное количество игроков — не только фанатов серии, но и новичков. Некоторые игроки не просто играют, а устанавливают рекорды в Halo, и один из них, автор Youtube-канала Mint Blitz, смог добиться более 100 побед подряд в мультиплеере Halo Infinite, что кажется невероятным достижением.

Ниже можно посмотреть ролик, в котором Mint Blitz демонстрирует свои успехи. Он отмечает, что был нацелен на 50 побед подряд, но когда их добился, то понял, что способен на большее количество побед. Во многих матчах Mint Blitz становился лучшим игроком в своей команде, в ролике можно видеть статистику его последних матчей.


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Как отмечает сам автор видео, ему потребовалась примерно неделя, чтобы достичь такого результата. В большинстве матчей игрок использовал Mauler в качестве основного оружия.

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По материалам: newxboxone

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