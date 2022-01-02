Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone

Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон еще в 2021 году сообщил, что новая игра серии Call of Duty, которая запланирована к релизу на 2022 год, это Call of Duty Modern Warfare II. Вчера он выпустил ролик на своем канале Youtube, где поделился известными ему деталями о новой части знаменитого шутера.

По словам Тома Хендерсона, игра Call of Duty Modern Warfare II, на данный момент, планируется последней частью для консолей Xbox One и Playstation 4, о чем уже сообщалось ранее. Проект создается командой Inifnity Ward, она должна его выпустить осенью 2022 года, но, как отмечает инсайдер, сейчас новая часть Call of Duty на стадии предварительной альфы.

В Call of Duty Modern Warfare II инсайдер обещает «более жестокий» сюжет в одиночной кампании, чем в Call of Duty Modern Warfare, которая вышла в 2019 году. Игроков ждет история о противостоянии с колумбийским наркокартелем, и основная часть миссий будет разворачиваться именно на территории Колумбии. Хендерсон отмечает, что в Call of Duty Modern Warfare II будет соответствующая локациям техника — маневренные вертолеты, джипы, надувные лодки.

Также в ролике, который можно видеть ниже, Том Хендерсон рассказал о том, что в Call of Duty Modern Warfare II будет режим Demilitarized Zone, который близок по концепции к идее Escape from Tarkov. Сам Хендерсон говорит, что пока не знает большого количества деталей об этом режиме, но он будет одним из ключевых для мультиплеера нового Call of Duty.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по существующим франшизам
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
В Швейцарии создали андроида на колесах
В Швейцарии создали андроида на колесах
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Похудевший муж Алсу заметно преобразился
Похудевший муж Алсу заметно преобразился

Топ на сегодня

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Еще по теме

Call of Duty: Modern Warfare ждёт новый контент
В Call of Duty: Modern Warfare появятся режимы «1 на 1» и «3 на 3»
Покупателям Call of Duty: Modern Warfare на диске придётся скачать 87 ГБ
Infinity Ward рассказала, почему перезапустила Call of Duty: Modern Warfare