Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон еще в 2021 году сообщил, что новая игра серии Call of Duty, которая запланирована к релизу на 2022 год, это Call of Duty Modern Warfare II. Вчера он выпустил ролик на своем канале Youtube, где поделился известными ему деталями о новой части знаменитого шутера.

По словам Тома Хендерсона, игра Call of Duty Modern Warfare II, на данный момент, планируется последней частью для консолей Xbox One и Playstation 4, о чем уже сообщалось ранее. Проект создается командой Inifnity Ward, она должна его выпустить осенью 2022 года, но, как отмечает инсайдер, сейчас новая часть Call of Duty на стадии предварительной альфы.

В Call of Duty Modern Warfare II инсайдер обещает «более жестокий» сюжет в одиночной кампании, чем в Call of Duty Modern Warfare, которая вышла в 2019 году. Игроков ждет история о противостоянии с колумбийским наркокартелем, и основная часть миссий будет разворачиваться именно на территории Колумбии. Хендерсон отмечает, что в Call of Duty Modern Warfare II будет соответствующая локациям техника — маневренные вертолеты, джипы, надувные лодки.

Также в ролике, который можно видеть ниже, Том Хендерсон рассказал о том, что в Call of Duty Modern Warfare II будет режим Demilitarized Zone, который близок по концепции к идее Escape from Tarkov. Сам Хендерсон говорит, что пока не знает большого количества деталей об этом режиме, но он будет одним из ключевых для мультиплеера нового Call of Duty.

