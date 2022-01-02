Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по существующим франшизам





Известный игровой инсайдер Джез Корден часто делится информацией из стана подразделения Xbox, которая после подтверждается. В рамках нового выпуска подкаста Xbox Two он дал понять, что в 2022 году компания Microsoft не ограничится проектами, про которые уже есть некоторая информация, вроде игр Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall и ряда других. По его словам, есть сюрпризы, при этом по уже известным франшизам.

Джез Корден отмечает, что у подразделения Xbox есть планы по выпуску целого ряда проектов сторонними студиями по существующим франшизам:

Ведется работа над множеством сторонних сделок по существующим IP. Есть еще явно игры, о которых информация пока не просочилась, потому что я не думаю, что много кто о них знает.

Напомним, ранее инсайдер Джефф Грабб заявлял, что в 2022 году могут выйти игры Project Pentiment и Project Belfry, которые тоже еще официально не анонсированы.

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