Инвалидам назначат пенсии автоматически

Тема: Какие законы вступают в силу

01:07 Автор: Анна Шушкина

Гражданам больше не нужно подавать заявления и для установления им региональных социальных надбавок, и досрочных пенсий. С 1 января 2022 года вступил в силу закон, по которому страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначать в беззаявительном порядке.

Предусматривается, что после внесения информации в федеральный реестр инвалидов эти данные будут автоматически направлять в Пенсионный фонд. Сведения рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а затем человеку направят извещение о назначении пенсии по инвалидности. Также в беззаявительном порядке будут назначать региональные социальные надбавки и досрочные пенсии.

Закон также обязывает Пенсионный фонд раз в три года сообщать мужчинам старше 45 лет и женщинам от 40 лет о размерах их будущих пенсий по старости и накопленных суммах на специальной части индивидуального лицевого счёта. При этом хотят ввести презумпцию согласия на увеличение страховой пенсии. Сейчас пенсионеры должны уведомлять о своем согласии в письменном виде.

Жителям сельской местности, которые проработали больше тридцати лет в сельском хозяйстве, сохранят 25-процентные доплаты к фиксированной выплате к пенсиям даже при переезде в город. Размер сельской надбавки получателям страховой пенсии по старости с 1 января 2021 года составляет 1511 рублей в месяц. А для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, размер надбавки составляет 755 рублей.

Пенсии, вычеты и пособия: новые социальные законы

С учётом индексации фиксированной выплаты к пенсиям в 2022 году на 5,9 процента эти доплаты должны составить 1600 рублей и 800 рублей соответственно.

Важно, что «сельские» надбавки к пенсиям сохранятся независимо от места жительства, ранее подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сельский труд никогда не был легким, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли он жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта», — сказал он.

Законы, вступающие в силу 1 января

Как отмечал депутат Андрей Исаев («Единая Россия»), закон решает три важные задачи. Инвалидам теперь не нужно будет писать заявление на получение пенсии. Если гражданину с инвалидностью положена более высокая пенсия, он также получит её автоматически. Кроме того, закон мотивирует россиян получать белые зарплаты, пояснил он.

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