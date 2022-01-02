Ирина Хакамада после смерти мужа осталась в долгах

Политик Ирина Хакамада подвела итоги года. Более трех месяцев назад политик потеряла супруга Владимира Сиротинского. По признанию Ирины Хакамады, после трагедии она осталась с денежными долгами. Несмотря ни на что, Ирина Муцуовна старается не терять оптимизма. Политик довольно откровенно рассказывает о личной жизни и не скрывает, что у нее с Сиротинским был свободный брак. При всем при этом в прошлом Хакамада прощала избраннику его неверность, потому что очень любила и не хотела, чтобы их общая дочь Мария осталась без папы. «Что у меня произошло в этом году? У меня умер муж. 25 лет прожили вместе. Долгов вообще... С другой стороны, мы были очень веселыми людьми, находились на одной волне... Повезло, что у нас был свободный брак, в этом есть позитив, поэтому произошедшее не воспринимается так трагично. Не умер он у меня на руках. В начале у меня было горе-горе-горе. Друзья каждую секунду думали обо мне, развлекали, не высказывали мне соболезнования. Были рядом, таскали по всем тусовкам», — разоткровенничалась 56-летняя Ирина Хакамада в YouTube-шоу Натальи Синдеевой.Ирина Хакамада К слову, на счету Ирины Муцуовны четыре брака. Впервые замуж она вышла в 18-летнем возрасте, о чем нисколько не сожалеет. Лишь после смерти Владимира Сиротинского Хакамада ощутила себя полностью свободной. «Я впервые оказалась одна и, вы знаете, это как рождение. Я вдруг поняла, что ни за кого, кроме дочери, больше не отвечаю. С меня свалился такой груз, потому что мой прекрасный муж был чудесным ребенком. Я тащила на себе двух детей. Муж ушел красиво, весело. Думаю, он счастлив. Когда-нибудь мы встретимся», — отметила политик. По словам Хакамады, ее дочь Мария легко пережила смерть папы. «Когда я ей сказала о произошедшем, она расплакалась, потом вроде легко было. Она мне сказал, что убрала фото отца, потому что не может смотреть на них. Я говорю: «Я тебя понимаю, дочка», — рассказала Ирина Муцуовна.