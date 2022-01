It Takes Two собрала максимум наград «Игра года» в 2021 году





Большинство игровых порталов, журналов и блоггеров подвели итоги 2021 года, объявив игру, которую они считают лучшей в минувшем году. Портал gameawards ежегодно подсчитывает, какое количество различных ресурсов отдают звание «Игра года» тому или иному проекту, чтобы выделить лучшую игру года в целом. В 2021 году лучшей игрой, похоже, станет It Takes Two — она собрала максимальное количество наград к текущему моменту.

Подсчет результатов порталом gameawards продлится еще несколько дней, но уже сейчас игра It Takes Two имеет заметное преимущество перед ближайшим конкурентом — игрой Resident Evil Village. У It Takes Two суммарно 47 наград (38 от медиа и 9 от игроков), а у Resident Evil Village сейчас 40 наград (23 от медиа и 17 от игроков)

ТОП-10 сейчас выглядит следующим образом:

Resident Evil Village — 40 наградDeathloop — 26 наградMetroid Dread — 22 наградыReturnal — 15 наградRatchet & Clank: Rift Apart — 14 наградMarvel’s Guardians of the Galaxy — 8 наград

Отметим, что в 2021 году заметно меньший отрыв у главной игры года от конкурентов, чем в 2020 году. В 2020 году игра The Last of Us Part II собрала 317 наград.