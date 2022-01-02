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It Takes Two собрала максимум наград «Игра года» в 2021 году

It Takes Two собрала максимум наград «Игра года» в 2021 году


Большинство игровых порталов, журналов и блоггеров подвели итоги 2021 года, объявив игру, которую они считают лучшей в минувшем году. Портал gameawards ежегодно подсчитывает, какое количество различных ресурсов отдают звание «Игра года» тому или иному проекту, чтобы выделить лучшую игру года в целом. В 2021 году лучшей игрой, похоже, станет It Takes Two — она собрала максимальное количество наград к текущему моменту.

Подсчет результатов порталом gameawards продлится еще несколько дней, но уже сейчас игра It Takes Two имеет заметное преимущество перед ближайшим конкурентом — игрой Resident Evil Village. У It Takes Two суммарно 47 наград (38 от медиа и 9 от игроков), а у Resident Evil Village сейчас 40 наград (23 от медиа и 17 от игроков)

ТОП-10 сейчас выглядит следующим образом:



It Takes Two — 47 наград (доступна в Game Pass)



Resident Evil Village — 40 наград



Deathloop — 26 наград



Forza Horizon 5 — 22 награды (доступна в Game Pass)



Metroid Dread — 22 награды



Halo Infinite — 19 наград (доступна в Game Pass)



Returnal — 15 наград



Ratchet & Clank: Rift Apart — 14 наград



Psychonauts 2 — 10 наград (доступна в Game Pass)



Marvel’s Guardians of the Galaxy — 8 наград

Отметим, что в 2021 году заметно меньший отрыв у главной игры года от конкурентов, чем в 2020 году. В 2020 году игра The Last of Us Part II собрала 317 наград.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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