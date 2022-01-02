Эксперт назвал главные задачи китайской экономики на 2022 год

09:46 Автор: Иван Антонов, Пекин

В 2022 году Китаю предстоит бороться с тремя главными вызовами: снижением спроса, нестабильностью предложения, ослаблением ожиданий. Это придётся делать в условиях более сложной и неопределённой обстановки, пишет главный экономист Китайской академии поставщиков Цзя Кан в статье для China Daily.

Упомянутые проблемы можно решать с помощью активных и скоординированных мер, считает эксперт. Первая — увеличение инвестиций в инфраструктуру, что поможет создать дополнительные рабочие места. Это, в свою очередь, «подтянет» уровень доходов граждан.

Во-вторых, необходимо поддержать участников рынка, обеспечив у них уверенность в китайской экономике. В условиях, когда коммерческий сектор испытывает дискомфорт из-за роста глобальной непредсказуемости, делать это должно правительство, отмечает Цзя Кан.





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Наконец, важно навести порядок в экономической сфере. Ряд областей народного хозяйства, например, жилищное строительство, утратили свой изначальный смысл, из-за этого потеряв эффективность. Поэтому необходимо вносить исправления, чтобы «дома строились для проживания, а не для спекуляций», напомнил специалист тезис, прозвучавший в ходе ежегодного Центрального совещания по экономической работе в середине декабря.

По мнению экономиста, важным направлением экономического развития КНР станет модернизация энергетического сектора. Ископаемое топливо останется основой генерирующих мощностей Китая, однако параллельно страна будет расширять возможности по использованию возобновляемых источников энергии и снижению потребления угля, подчеркнул Цзя Кан.

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