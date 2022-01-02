Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт назвал главные задачи китайской экономики на 2022 год

Эксперт назвал главные задачи китайской экономики на 2022 год

09:46  Автор: Иван Антонов, Пекин



В 2022 году Китаю предстоит бороться с тремя главными вызовами: снижением спроса, нестабильностью предложения, ослаблением ожиданий. Это придётся делать в условиях более сложной и неопределённой обстановки, пишет главный экономист Китайской академии поставщиков Цзя Кан в статье для China Daily. 

Упомянутые проблемы можно решать с помощью активных и скоординированных мер, считает эксперт. Первая — увеличение инвестиций в инфраструктуру, что поможет создать дополнительные рабочие места. Это, в свою очередь, «подтянет» уровень доходов граждан.

Во-вторых, необходимо поддержать участников рынка, обеспечив у них уверенность в китайской экономике. В условиях, когда коммерческий сектор испытывает дискомфорт из-за роста глобальной непредсказуемости, делать это должно правительство, отмечает Цзя Кан.


Читайте также:

• В Китае подсчитали, сколько получает и как много работает молодёжь • Китай и Афганистан провели переговоры по экономическому восстановлению • В МИД КНР назвали четыре главные «дипломатические ловушки» 2021 года

Наконец, важно навести порядок в экономической сфере. Ряд областей народного хозяйства, например, жилищное строительство, утратили свой изначальный смысл, из-за этого потеряв эффективность. Поэтому необходимо вносить исправления, чтобы «дома строились для проживания, а не для спекуляций», напомнил специалист тезис, прозвучавший в ходе ежегодного Центрального совещания по экономической работе в середине декабря.

По мнению экономиста, важным направлением экономического развития КНР станет модернизация энергетического сектора. Ископаемое топливо останется основой генерирующих мощностей Китая, однако параллельно страна будет расширять возможности по использованию возобновляемых источников энергии и снижению потребления угля, подчеркнул Цзя Кан.



#Китай


180
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид
Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как стала порнозвездой из-за парня
"Меня уволили с работы в SMM": Ева Эльфи раскрыла, как
Шуточный гороскоп на 2022 год
Шуточный гороскоп на 2022 год
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
Андрей Кончаловский показал Юлию Высоцку без прикрас
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
В Dying Light 2 больше 500 различных предметов снаряжения
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на Xbox One
Слух: Новый Bioshock не станет эксклюзивом Playstation и не выйдет на
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся изменить жизнь к лучшему
Меркурий в Водолее со 2 января 2022 года: каким Знакам удастся
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила

Топ на сегодня

МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
Лунный день сегодня 1 января 2022 года
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского города удивил земляков новогодним поздравлением
"Пусть сдохнут все, кто против нас": глава думы уральского
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края, обвинивших ее в неуважении к их культуре
"Просто позор": Тодоренко взбесила жителей Алтайского края,
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита

Еще по теме

Эксперт назвал пять вызовов китайской экономике в 2020 году
Китайский эксперт рассказал, какие возможности открыл COVID-19
СМИ раскрыли технические детали новых крылатых ракет КНР
Компания "Антонов" заявила, что не передаст Китаю права на Ан-225