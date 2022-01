Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass





В начале 2022 года на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах состоится немало долгожданных релизов — вроде Elden Ring или Dying Light 2. Но эти проекты запланированы на февраль, тогда как в январе действительно ожидаемых игр не так много.

Самым громким релизом января 2022 года можно считать новый проект от Ubisoft — игру Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Еще на этапе предварительного заказа на новый кооперативный шутер снизили цену, и в целом пока, судя по реакции в сети, от игры больше негативных ожиданий, чем позитивных. Тем не менее, Ubisoft — издательство, которое умеет дорабатывать проект после релиза, и нельзя исключать, что в конечном счете игра Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction станет успешной.

Еще, из интересных релизов января, можно отметить выход двух крупных DLC — Dead Cells: The Queen and the Sea и Ghostrunner: Project_Hel.

В целом, список релизов на январь на Xbox One и Xbox Series X | S выглядит так:

Game Pass

The Guardians of Peace (5 января)Dead Cells: The Queen and the Sea DLC (6 января)Sword of Elpisia (7 января)Super Sami Roll (10 января)Battle Brothers (13 января)Mushroom Wars 2 (13 января)The Anacrusis (13 января)Aery — Dreamscape (14 января)Operation Zeta (14 января)Blackwind (20 января)Pupperazzi (20 января)Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (20 января)Windjammers 2 (20 января)Gravity Chase (21 января)Reverie Knights Tactics (25 января)COGEN: Sword of Rewind (26 января)Ghostrunner: Project_Hel DLC (27 января)Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (27 января)

В начале следующей недели Microsoft должна объявить список игр, которые пополнят Game Pass в первой половине января. Пока же известно о следующих проектах:

The Anacrusis (13 января)Pupperazzi (20 января)Windjammers 2 (20 января)