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Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января

Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января


Первая неделя января не отмечается большим количеством игровых релизов, как и, в целом, январь не обещает большое количество интересных новинок. На данный момент к выходу на следующей неделе, с 3 по 7 января, запланирован релиз только 4 игр и DLC на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что это не исключает неожиданные игровые релизы.

Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: с 3 по 7 января.



Breakneck City (5 января)



The Guardians of Peace (5 января)



Dead Cells: The Queen and the Sea (6 января) (DLC)



Sword of Elpisia (7 января)

Отметим, что добавление новых игр в Game Pass на следующей неделе пока не планируется. Ожидается, что в начале недели Microsoft объявит список новинок в подписке на первую половину января.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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