Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января
Сегодня, 15:05
Первая неделя января не отмечается большим количеством игровых релизов, как и, в целом, январь не обещает большое количество интересных новинок. На данный момент к выходу на следующей неделе, с 3 по 7 января, запланирован релиз только 4 игр и DLC на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что это не исключает неожиданные игровые релизы.
Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: с 3 по 7 января.
Breakneck City (5 января)
The Guardians of Peace (5 января)
Dead Cells: The Queen and the Sea (6 января) (DLC)
Sword of Elpisia (7 января)
Отметим, что добавление новых игр в Game Pass на следующей неделе пока не планируется. Ожидается, что в начале недели Microsoft объявит список новинок в подписке на первую половину января.
По материалам: newxboxone