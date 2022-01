Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января





Первая неделя января не отмечается большим количеством игровых релизов, как и, в целом, январь не обещает большое количество интересных новинок. На данный момент к выходу на следующей неделе, с 3 по 7 января, запланирован релиз только 4 игр и DLC на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что это не исключает неожиданные игровые релизы.

Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: с 3 по 7 января.

Breakneck City (5 января)The Guardians of Peace (5 января)Dead Cells: The Queen and the Sea (6 января) (DLC)Sword of Elpisia (7 января)

Отметим, что добавление новых игр в Game Pass на следующей неделе пока не планируется. Ожидается, что в начале недели Microsoft объявит список новинок в подписке на первую половину января.