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Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января

Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января


Сегодня стало известно об играх, которые покинут подписку Xbox Game Pass на приставках Xbox и PC в январе. Как обычно, Microsoft предупреждает об играх, которые готовятся к удалению из подписки, за пару недель. Сегодня стало известно о проектах, которые удалят из Game Pass 16 января. Информация появилась в приложении Game Pass.

Отметим, что игра The Little Acre, которая указана в приложении в качестве кандидата на удаление, уже покинула Game Pass.

Вот список игр, которые удалят из Game Pass уже 16 января:



PUBG (напомним, что игра станет условно-бесплатной с 12 января 2022 года).



Pandemic: The Board Game



Mount and Blade: Warband



Desperados III

Напомним, что до 16 января у игроков есть возможность играть в данные проекты по подписке Game Pass. Кроме того, они могут купить эти игры (и DLC к ним) со скидками для подписчиков Game Pass.

Стоит обратить внимание, что список игр, которые готовятся к удалению, может еще и пополниться, когда его объявят официально. Пока этот список проектов значится в приложении Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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