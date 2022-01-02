Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января





Сегодня стало известно об играх, которые покинут подписку Xbox Game Pass на приставках Xbox и PC в январе. Как обычно, Microsoft предупреждает об играх, которые готовятся к удалению из подписки, за пару недель. Сегодня стало известно о проектах, которые удалят из Game Pass 16 января. Информация появилась в приложении Game Pass.

Отметим, что игра The Little Acre, которая указана в приложении в качестве кандидата на удаление, уже покинула Game Pass.

Вот список игр, которые удалят из Game Pass уже 16 января:

PUBG (напомним, что игра станет условно-бесплатной с 12 января 2022 года).Pandemic: The Board GameMount and Blade: WarbandDesperados III

Напомним, что до 16 января у игроков есть возможность играть в данные проекты по подписке Game Pass. Кроме того, они могут купить эти игры (и DLC к ним) со скидками для подписчиков Game Pass.

Стоит обратить внимание, что список игр, которые готовятся к удалению, может еще и пополниться, когда его объявят официально. Пока этот список проектов значится в приложении Game Pass.