Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox

Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox


Завершился 2021 год, и он стал одним из самых успешных для игрового подразделения Xbox за последние годы. В 2021 году от издательств, которые входят в Xbox (Xbox Game Studios и Bethesda) вышло 6 крупных игровых релизов, и вот их результаты:



Microsoft Flight Simulator. Релиз игры состоялся на приставках Xbox Series X | S (в 2020 году игра вышла на PC). Проект был хорошо воспринят критиками — игра имеет рейтинг в 91 балл из 100 на Metacritic.



Psychonauts 2. Новый релиз Double Fine и Xbox Game Studios в 2021 году. Игра Psychonauts 2 получила звание «Игра года» от CNET и еще целого ряда изданий. Ее рейтинг на Metacritic — 89 баллов из 100. Напомним, что в 2022 году игра получит русскую локализацию.



Deathloop. Проект от Arkane Studios, выпущенный издательством Bethesda, которое теперь является частью Xbox. Игра вышла только на Playstation 5 и PC, в 2022 году она должна появиться на Xbox, эксклюзивность для консолей Sony действует до сентября. Игра Deathloop собрала 26 наград «Игра года» в 2021 году (на данный момент). Рейтинг Deathloop на Metacritic — 88 баллов из 100.



Age of Empires IV. Легендарная серия стратегий Age of Empires в этом году вернулась с полноценной новой частью. Игра отлично воспринята критиками и игроками. Age of Empires IV пока доступна только на PC, но разработчики уже говорили, что попробуют ее выпустить на Xbox. Рейтинг Age of Empires IV на Metacritic — 81 балл из 100.



Forza Horizon 5. Главная игра Xbox в 2021 году, которая получила больше 20 наград «Игра года» и отличную критику, как от игроков, так и от журналистов. Более 10 миллионов игроков новый гоночный проект Playground Games привлек за 10 дней, показав самый успешный старт в истории Xbox. Игра Forza Horizon 5 имеет 92 балла из 100 на Metacritic.



Halo Infinite. Финальным проектом в этом году от Xbox Game Studios стала игра Halo Infinite. Впервые игра вышла одновременная на Xbox и PC. Кроме того, впервые мультиплеер Halo Infinite предлагается бесплатно всем желающим. Проект Halo Infinite, несмотря на серьезную конкуренцию, стал лучшим шутером от первого лица в 2021 году. Рейтинг на Metacritic — 87 баллов из 100.

Отметим, что в 2021 году Xbox отметился не только релизом новых проектов, но и активным развитием ранее вышедших игр. Grounded от Obsidian получила в 2021 году сразу несколько крупных обновлений, и в 2021 году ожидается ее полноценный релиз. Игра Sea of Thieves активно развивается, ее аудитория уже более 25 миллионов игроков. Forza Horizon 4 в 2021 году вышла в Steam и сразу стала успешной.

Определенно можно сказать, что 2021 год стал более чем успешным для подразделения Xbox.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Игрок смог выиграть в мультиплеере Halo Infinite более 100 раз подряд
Игрок смог выиграть в мультиплеере Halo Infinite более 100 раз подряд
Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox
Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox
Таро-прогноз на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди
Нелепая случайность, которая принесла женщине миллионы за несколько секунд
Нелепая случайность, которая принесла женщине миллионы за несколько
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
18 шедевров от богов маркетинга, которые сошли с олимпа, чтобы показать простым смертным своё мастерство
18 шедевров от богов маркетинга, которые сошли с олимпа, чтобы
"Винни Пух", первый роман Набокова и десятки других произведений стали общественным достоянием
"Винни Пух", первый роман Набокова и десятки других
Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день рождения мужа
Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с НАТО
МИД России предложил Турции встать на сторону Москвы в переговорах с
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона с помощью внучки
Крис Дженнер увильнула от вопроса о романе Ким Кардашьян и Пита
После похода к парикмахеру этот мужчина помолодел на 20 лет и этого красавчика не узнают даже друзья
После похода к парикмахеру этот мужчина помолодел на 20 лет и этого

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
VK выпустила предновогодний ролик
VK выпустила предновогодний ролик
В США озвучили свое главное военное преимущество перед Россией и Китаем
В США озвучили свое главное военное преимущество перед Россией и
Битва купальников: Светлана Бондарчук против Элизабет Херли
Битва купальников: Светлана Бондарчук против Элизабет Херли
Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о синтезаторе
Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о

Еще по теме

ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox
По версии SteamDB, игра Psychonauts 2 – лучший проект Xbox Game Studios в 2021 году
Похоже, Deathloop все еще планируют выпустить на Xbox
Так выглядит ТОП-10 худших игр на Xbox в 2021 году