Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox





Завершился 2021 год, и он стал одним из самых успешных для игрового подразделения Xbox за последние годы. В 2021 году от издательств, которые входят в Xbox (Xbox Game Studios и Bethesda) вышло 6 крупных игровых релизов, и вот их результаты:

Релиз игры состоялся на приставках Xbox Series X | S (в 2020 году игра вышла на PC). Проект был хорошо воспринят критиками — игра имеет рейтинг в 91 балл из 100 на Metacritic.Новый релиз Double Fine и Xbox Game Studios в 2021 году. Игра Psychonauts 2 получила звание «Игра года» от CNET и еще целого ряда изданий. Ее рейтинг на Metacritic — 89 баллов из 100. Напомним, что в 2022 году игра получит русскую локализацию.Проект от Arkane Studios, выпущенный издательством Bethesda, которое теперь является частью Xbox. Игра вышла только на Playstation 5 и PC, в 2022 году она должна появиться на Xbox, эксклюзивность для консолей Sony действует до сентября. Игра Deathloop собрала 26 наград «Игра года» в 2021 году (на данный момент). Рейтинг Deathloop на Metacritic — 88 баллов из 100.Легендарная серия стратегий Age of Empires в этом году вернулась с полноценной новой частью. Игра отлично воспринята критиками и игроками. Age of Empires IV пока доступна только на PC, но разработчики уже говорили, что попробуют ее выпустить на Xbox. Рейтинг Age of Empires IV на Metacritic — 81 балл из 100.Главная игра Xbox в 2021 году, которая получила больше 20 наград «Игра года» и отличную критику, как от игроков, так и от журналистов. Более 10 миллионов игроков новый гоночный проект Playground Games привлек за 10 дней, показав самый успешный старт в истории Xbox. Игра Forza Horizon 5 имеет 92 балла из 100 на Metacritic.Финальным проектом в этом году от Xbox Game Studios стала игра Halo Infinite. Впервые игра вышла одновременная на Xbox и PC. Кроме того, впервые мультиплеер Halo Infinite предлагается бесплатно всем желающим. Проект Halo Infinite, несмотря на серьезную конкуренцию, стал лучшим шутером от первого лица в 2021 году. Рейтинг на Metacritic — 87 баллов из 100.

Отметим, что в 2021 году Xbox отметился не только релизом новых проектов, но и активным развитием ранее вышедших игр. Grounded от Obsidian получила в 2021 году сразу несколько крупных обновлений, и в 2021 году ожидается ее полноценный релиз. Игра Sea of Thieves активно развивается, ее аудитория уже более 25 миллионов игроков. Forza Horizon 4 в 2021 году вышла в Steam и сразу стала успешной.

Определенно можно сказать, что 2021 год стал более чем успешным для подразделения Xbox.