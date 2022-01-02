Клинические рекомендации внедрят в больницах поэтапно

Тема: Постановления правительства

Пациентов станут лечить только научно обоснованными методами

00:57 Автор: Марина Третьякова

С 2022 года в России должны были повсеместно перейти на лечение пациентов на основе клинических рекомендаций. Однако потом решили внедрять их поэтапно. Согласно постановлению Правительства, с 1 января начнут использовать рекомендации, которые появились на сайте Минздрава до 1 октября 2021 года.

Таких рекомендаций уже больше сотни, включая стандарты лечения различных видов онкологии, язвы, бронхита, ожогов, астигматизма, псориаза, тревожных расстройств, депрессии, ожирения и других болезней.

С 2023 года станут обязательны клинические рекомендации, которые Минздрав разместит до 1 июня 2022 года, а с 2024 года — размещённые до 1 июня 2023 года.

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Клинические рекомендации — это научно обоснованные сведения о профилактике, диагностике, лечении и реабилитации пациента. В них же указаны варианты медицинского вмешательства с учётом разных факторов, которые могут повлиять на течение болезни. То есть клинические рекомендации — это своеобразный свод правил для медика, описывающий процесс лечения больного.

По мнению законодателей, их повсеместное внедрение позволит отечественному здравоохранению перейти на новые принципы оказания медпомощи. «Эти принципы будут основаны на применении во врачебной практике научно доказанных методов диагностики и лечения заболеваний, доступных для каждого пациента в любом регионе России», — пояснял ранее экс-депутат Госдумы Дмитрий Морозов, возглавлявший в прошлом созыве Комитет по охране здоровья.

Законы, вступающие в силу 1 января

Внедрение клинических рекомендаций в отечественное здравоохранение предусмотрено законом, который был принят ещё в 2018 году. Ещё одна норма оттуда, которая вступила в силу с 2022 году, предписывает проводить экспертизу качества медицинской помощи на основании списка критериев — его утвердил Минздрав ещё в 2017 году. В нём приведён точный список всех манипуляций, которые должны выполнять врачи во время приёма пациентов, а также показателей функций организма, с которыми людей выписывают из больниц.

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