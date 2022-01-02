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Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову

Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Актриса Кристина Асмус рассказала о бывшем муже. Артистка подвела свои итоги года и рассказала, что она переполнена любовью и благодарностью в адрес коллег и близких. Она перечислила всех актеров, с которыми её довелось поработать в 2021 году. Призналась в чувствах своей команде, продюсерам и режиссерам. А ещё, вспоминая о том, что хорошего принес прошлый год, она заговорила об особенных отношениях с бывшим мужем. Если еще недавно Асмус говорила, что им с Гариком Харламовым после развода было сложно общаться, то сейчас все проблемы остались в прошлом. Артистка призналась, что узнала отца своей дочери с новой стороны и очень гордится работой, которую он над собой проделал.
Кристина Асмус с мужем и дочкой «Ты очень растёшь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так», — обратилась Асмус к Харламову. Похоже, что настроение экс-супругов изменилось после того, как шоумен начал встречаться с Катериной Ковальчук. На днях выяснилось, что Гарик представил новую возлюбленную уже всем близким, в том числе и своей дочери. Асмус, одобрила выбор экс-супруга и не против общения её ребенка с Ковальчук. Напомним, что новые отношения Харламова развиваются стремительно и, очевидно, всё движется к свадьбе. Пара держит в секрете подробности романа, но известно, что ведущий строит большие планы на будущее с молодой актрисой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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