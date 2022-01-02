Ксения Бородина прокомментировала свои измены

Ведущая Ксения Бородина жестко прошлась по бывшему мужу. Курбан Омаров сделал неожиданное заявление. Бизнесмен обвинил бывшую жену Ксению Бородину в неверности. Он утверждает, что телеведущая изменила ему с его лучшим другом. Ксения язвительно ответила на высказывания экс-супруга, отметив, что Курбан таким способом лишь привлекает к себе внимание, хотя, на самом деле, у него нет никаких доказательств измены. «Печально это все и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», — резко высказалась Бородина в личном блоге.Ксения Бородина Ксения также отметила, что сохраняла молчание и не озвучивала истинных причин развода только ради дочери Теоны.«Если бы я хотела, то давно бы сделала это! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своем папе. Там слишком много грязи!» — призналась телеведущая. Стоит отметить, что и раньше звезда подчеркивала, что хранила мужу верность и была с ним максимально честна. «Я не изменяла, не врала. А как буду жить сейчас — мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба — оставьте меня в покое с этим браком. Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь», — говорила Ксения.