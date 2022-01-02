Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе

Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Бородина решила провести новогодние каникулы на Мальдивах.   В перерывах между празднованием Нового года и обменом колкостей в адрес бывшего мужа экс-ведущая скандального «ДОМа-2» решила порадовать своих дочерей и отвезти их подальше от российской зимы в теплые края, а именно на Мальдивы. Но пока поездка проходит с большими преградами. Так, в личном блоге звезда выставила возмущенное сообщение, что заплатив за один билет больше 400 тысяч, ей не предоставили плед и подушку. «Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек?! Бред же!» — высказалась 38-летняя теледива.
Ксения Бородина Сейчас Бородина и без того переживает нелегкие времени. Чуть ли не каждый день бывший муж Курбан Омаров высмеивает ее в Instagram, обвиняет в изменах с лучшим другом. Ксения в ответ тоже не молчит и язвительно отвечает: «Видно, 17-летние любовницы уже не справляются». Ксения имеет в виду, что Курбан этими сплетнями специально привлекает к себе внимание, потому как больше нечем, а делать хайп на имени жены вариант беспроигрышный. Впрочем, стоит отметить, почву для слухов о романе с другом Омарова Трофимом Симищенко, дает регулярно. Напомним, Бородина и Омаров поженились в 2015 году, у них появилась дочь Теона. Но все эти годы отношения были сложными. Неоднократно Курбан был замечен в компании других дам... Ведущая и бизнесмен то расставались, то сходились вновь. Но несколько месяцев назад Ксения не выдержала и подала на развод. Только, несмотря на полученную свободу, негативные перепалки между супругами продолжаются. Никто еще не начал жить своей жизнью без оглядки на прошлое.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по существующим франшизам
Инсайдер: Xbox работает над сделками со сторонними студиями по
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и продолжают праздновать Новый год
Звездный Instagram: как российские знаменитости встретили и
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
13 проблем, знакомых всем людям, которые постоянно мерзнут зимой
В Швейцарии создали андроида на колесах
В Швейцарии создали андроида на колесах
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Ксения Бородина прокомментировала свои измены
Похудевший муж Алсу заметно преобразился
Похудевший муж Алсу заметно преобразился

Топ на сегодня

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди Клум в одеяле
Битва образов: лучшее за неделю — от Светланы Лободы в шубе до Хайди
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины

Еще по теме

Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Похваставшуюся мощным оружием Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный макияж
Ксения Бородина опять устраивает бесполезную «показуху» счастливой семьи