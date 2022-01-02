Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе

Ксения Бородина решила провести новогодние каникулы на Мальдивах. В перерывах между празднованием Нового года и обменом колкостей в адрес бывшего мужа экс-ведущая скандального «ДОМа-2» решила порадовать своих дочерей и отвезти их подальше от российской зимы в теплые края, а именно на Мальдивы. Но пока поездка проходит с большими преградами. Так, в личном блоге звезда выставила возмущенное сообщение, что заплатив за один билет больше 400 тысяч, ей не предоставили плед и подушку. «Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек?! Бред же!» — высказалась 38-летняя теледива.Ксения Бородина Сейчас Бородина и без того переживает нелегкие времени. Чуть ли не каждый день бывший муж Курбан Омаров высмеивает ее в Instagram, обвиняет в изменах с лучшим другом. Ксения в ответ тоже не молчит и язвительно отвечает: «Видно, 17-летние любовницы уже не справляются». Ксения имеет в виду, что Курбан этими сплетнями специально привлекает к себе внимание, потому как больше нечем, а делать хайп на имени жены вариант беспроигрышный. Впрочем, стоит отметить, почву для слухов о романе с другом Омарова Трофимом Симищенко, дает регулярно. Напомним, Бородина и Омаров поженились в 2015 году, у них появилась дочь Теона. Но все эти годы отношения были сложными. Неоднократно Курбан был замечен в компании других дам... Ведущая и бизнесмен то расставались, то сходились вновь. Но несколько месяцев назад Ксения не выдержала и подала на развод. Только, несмотря на полученную свободу, негативные перепалки между супругами продолжаются. Никто еще не начал жить своей жизнью без оглядки на прошлое.