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Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу

Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Экс-кандидат в президенты, ведущая и журналистка Ксения Собчак разделась перед поклонниками. Звезда в очередной раз доказала, что она – человек не робкого десятка. Она точно знает, чем привлечь внимание публики. И речь не о скандальном интервью или новом расследовании. Во второй день года Ксения Собчак пошла в баню и решила, что об этом факте ее жизни должна узнать вся страна. «31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием», — сообщила Ксения Собчак в микроблоге. Публикацию звезда сопроводила очень смелым и откровенным фото, которое сделала во время купания в чане.
Обнаженная Ксения Собчак Водную процедуру Ксения Собчак принимала обнаженной и в таком виде и предстала на публике. Ксения показала вид сзади, засветив свой крепкий «орешек». Одним из первых на смелое фото Собчак отреагировал ведущий «Дома-2» Влад Кадони. «То лицо без мэйка, то голая опа без фильтра, я боюсь даже думать о пределах откровенности в будущем!» — написал Влад Кадони. «И этот человек баллотировался в президенты… Позорница», «А, вот вам. Встречай Россия, завидуй Европа, у нас у Ксюни лучшая попа!», «Что не фото, то шедевр. Что же будет дальше», «Упала статистика — запостить ж*пу, вариант, проверенный годами», «Интересно. А передком развернется?», «Ну, теперь еще передок покажи», — отреагировали на фото подписчики Собчак.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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