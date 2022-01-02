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Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила

Ксения Собчак первое января с опухшим лицом встретила
Ведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась провокационным фото. Звезда давно зарекомендовала себя как любительница хайпа. И в этот раз решила не сдавать своих позиций. Если все звезды без фильтров стесняются себя показывать, то известная тележурналистка — нет. На фото в соцсети Ксения выглядит опухшей и помятой, ночной макияж не смыт. Как никто Собчак умеет иронизировать над собой и своей внешностью. Неоднократно в своих интервью она признавалась, что считает себя некрасивой, но компенсирует это умом и работой. Ксения Анатольевна всегда балансирует на гране фола, вызывая либо восторг, либо ненависть у подписчиков. Но равнодушной она никого не оставит. В ленту Instagram звезда опубликовала фото, сделанное на днях на вечеринке в стиле 90-х, где она лежит на диване. «Картина «Ну, здравствуй, первое утро 2022!» — подписала блондинка данный снимок. Подписчики не особо обратили внимание на саму Ксению, но не прошли мимо ковров, которые были популярны еще пару десятилетий назад.
Ксения Собчак 1 января К слову, телеведущая отмечала Новый год в кругу семьи — с мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым, и пятилетним сыном Платоном. Сына Ксения родила в браке с актером Максимом Виторганом, с которым прожила несколько лет. Звездные родители сохранили теплые отношения ради ребенка — они празднуют вместе его дни рождения и никогда не говорят плохо друг о друге.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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