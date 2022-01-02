Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что омрачило ее Новый год. Звезда отправилась на длинные выходные. Она проводит время с мужем Игорем Макаровым и 3-летней дочерью Марией. Молодая мама призналась, что праздничное настроение омрачило плохое самочувствие девочки. «Как сложно год начался, так он и заканчивается. Маша приболела», — пожаловалась Лера. Чтобы поднять настроение малышке, теледива пригласила в дом аниматоров. Телеведущая нарядилась в праздничную пижаму. Мария надела забавные рожки. Девочка прочла гостям стихи. Лера с дочерью и новогодними волшебниками снялись у наряженной ёлки. «Так ждала Деда Мороза и Снегурочку, что они поспешили к Маше. И, конечно, настроение улучшилось!» — рассказала артистка. Поклонники Леры пожелали ей не сталкиваться с неприятностями в Новом году. «Какая милая Машенька! Здоровья и благополучия», «Сладкая девочка! Не болейте! С наступающим вашу семью!», «Лерочка, с наступающим Новым годом вас и вашу семью! Пусть Новый год принесет только счастливые и радостные моменты! Скорейшего выздоровления Машеньке», «Пусть все неприятности останутся в уходящем году,а в Новый год возьмем только все самые лучшие моменты и радости!» — высказались пользователи.Дочка Леры Кудрявцевой Год назад звезда и ее дочь заразились коронавирусной инфекцией. У Марии болезнь протекала легче, а теледиве пришлось временно оставить близких и самоизолироваться в московской квартире. Кудрявцева призналась, что перенесенная болезнь сильно ударила по ее нервной системе. Ведущая шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» рассказала о серьезных проблемах с памятью. Вскоре после того, как Лера выписалась из больницы, они вновь была госпитализирована. Звезда канала НТВ упала и сломала крестец. Некоторое время артистка передвигалась на инвалидной коляске. Экс-избранницу исполнителя хита «Я не боюсь» возмутил новый закон о запрете мата в социальных сетях. Телеведущая посетовала, что теперь будет сложнее доносить свои мысли в некоторых ситуациях.