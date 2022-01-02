Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
50-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что омрачило ее Новый год. Звезда отправилась на длинные выходные. Она проводит время с мужем Игорем Макаровым и 3-летней дочерью Марией. Молодая мама призналась, что праздничное настроение омрачило плохое самочувствие девочки. «Как сложно год начался, так он и заканчивается. Маша приболела», — пожаловалась Лера. Чтобы поднять настроение малышке, теледива пригласила в дом аниматоров. Телеведущая нарядилась в праздничную пижаму. Мария надела забавные рожки. Девочка прочла гостям стихи. Лера с дочерью и новогодними волшебниками снялись у наряженной ёлки. «Так ждала Деда Мороза и Снегурочку, что они поспешили к Маше. И, конечно, настроение улучшилось!» — рассказала артистка. Поклонники Леры пожелали ей не сталкиваться с неприятностями в Новом году. «Какая милая Машенька! Здоровья и благополучия», «Сладкая девочка! Не болейте! С наступающим вашу семью!», «Лерочка, с наступающим Новым годом вас и вашу семью! Пусть Новый год принесет только счастливые и радостные моменты! Скорейшего выздоровления Машеньке», «Пусть все неприятности останутся в уходящем году,а в Новый год возьмем только все самые лучшие моменты и радости!» — высказались пользователи.
Дочка Леры Кудрявцевой Год назад звезда и ее дочь заразились коронавирусной инфекцией. У Марии болезнь протекала легче, а теледиве пришлось временно оставить близких и самоизолироваться в московской квартире. Кудрявцева призналась, что перенесенная болезнь сильно ударила по ее нервной системе. Ведущая шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» рассказала о серьезных проблемах с памятью. Вскоре после того, как Лера выписалась из больницы, они вновь была госпитализирована. Звезда канала НТВ упала и сломала крестец. Некоторое время артистка передвигалась на инвалидной коляске. Экс-избранницу исполнителя хита «Я не боюсь» возмутил новый закон о запрете мата в социальных сетях. Телеведущая посетовала, что теперь будет сложнее доносить свои мысли в некоторых ситуациях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
Ирина Хакамада после смерти мужа осталась в долгах
Ирина Хакамада после смерти мужа осталась в долгах
Международная федерация хоккея отреагировала на снятие российской сборной с рейса
Международная федерация хоккея отреагировала на снятие российской
Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января
Эти 4 игры и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе — 3-7 января
Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января
Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Дэн Лаример пообещал выпустить «убойное приложение» на базе EOS
Как пьянеют разные знаки зодиака?
Как пьянеют разные знаки зодиака?
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко сократился
Инсайдер считает, что новая Forza Motorsport выйдет в сентябре-октябре 2022 года
Инсайдер считает, что новая Forza Motorsport выйдет в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
В ООН прокомментировали признание российского сотрудника миссии в Косово персоной нон грата
В ООН прокомментировали признание российского сотрудника миссии в

Топ на сегодня

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день рождения мужа
Беременная Эшли Грэм поделилась откровенными фото и видео в день
"Винни Пух", первый роман Набокова и десятки других произведений стали общественным достоянием
"Винни Пух", первый роман Набокова и десятки других
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков
Россиянам может грозить уголовное наказание за запуск фейерверков

Еще по теме

Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь готовится к Новому году
Лера Кудрявцева показала забавный видеоролик с развитой не по годам 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому