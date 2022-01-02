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Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына

Лиза Арзамасова показала первый Новый год сына
Актриса Лиза Арзамасова поделилась трогательными кадрами. Артистка из ситкома «Папины дочки» запечатлела малютку-сына в «новогодних» ползунках. Этот зимний праздник стал для сынишки Елизаветы первым важным событием. Арзамасова «подловила» малыша в его люльке. Увидев свою мамочку Левушка сразу заулыбался, кокетливо моргая большими карими глазками с пушистыми ресничками. Сынишка 48-летнего постановщика ледовых шоу растет не по дням, а по часам. Поклонники подметили, что Левушка как две капли воды похож на свою звездную мамочку. Кстати, у хореографа Ильи Авербуха есть старший 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. «С Новым годом, Люююююди! Дорогие! Пусть он будет ясным (во всех смыслах этого слова) и очень-очень добрым!» — отметила Лиза.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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